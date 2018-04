Beaujolais, kraj, který dal světu svátek mladého vína

Jaké je Beaujolais Nouveau 2006? Milovníci vína Beaujolais Nouveau vždy netrpělivě očekávají. To letošní je podle vinařů vyrovnané a velmi harmonické. "Jeho fandové se mohou těšit na výjimečně kulaté víno,“ potvrdil sommeliér Michal Zazvonil. Nové beaujolais obvykle voní a má chuť po třešních, to letošní víno bude chutnat po celé směsi ovoce. Vinaři tvrdí, že evropská vína z letošní sklizně patří k nejlepším za posledních deset let. "Přispělo k tomu hlavně krásné babí léto plné sluníčka, které dodalo hroznům na cukernatosti. Vyvážením byl srpen, kdy pršelo, takže vína jsou bohatá i na kyseliny,“ řekl Zazvonil. Neměli byste zapomenout, že Beaujolaise Nouveau je na rychlé pití a pití k jídlu a do půl roku by se mělo vypít.