Beatles dorazili do Prahy

Voskové postavy Johna Lennona, Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringo Stara v životní velikosti jsou prvními figurínami této slavné čtyřky, které byly vyrobeny pro londýnské muzeum Madame Tussauds. Národnímu muzeu je zapůjčilo liverpoolské Beatles Story.

Figuríny pochází z doby, kdy Brouci natáčeli film Hard Days Night v anglickém Twickenhamu. 12.března 1964 je tam navštívili umělci z Madame Tussauds, aby si je přeměřili pro výrobu jejich voskových dvojníků. Oblíbený krejčí Beatlesáků Dougie Milings figurínám ušil obleky na míru a tím jim přidal na autentičnosti.

Před šesti lety se voskoví Brouci usídlili v liverpoolském muzeu Beatles Story, kde jsou kromě příležitostných výletů do zahraničí k vidění dodnes. Poslední z jejich cest vedla právě do Prahy. Do České republiky přijeli nejen s cílem podpořit výstavu Beatlemánie!, ale především propagovat své rodné město Liverpool.

Ředitel Beatles Story, Jerry Goldman, říká: "Rádi bychom zvýšili návštěvnost Liverpoolu a voskoví John, Paul, George a Ringo jsou nejlepšími velvyslanci našeho města."

Britské muzeum Beatles Story je největší stálá expozice věnovaná Beatles na světě. Od svého otevření v roce 1990 do něj zavítalo více než 3 milióny návštěvníků.

Rozhodně nejde o klasické muzeum, součástí prohlídky je i působivý 4D zážitek provázející historií hudby Beatles. Novinkou je výstava "White Feather: Spirit of Lennon", vyprávějící dojemný životní příběh Johna Lennona.

Výstava Beatlemánie! proběhne od 3. června 2010 do 10. ledna 2011 ve výstavních sálech Českého muzea hudby v Karmelitské ulici na pražské Malé Straně.