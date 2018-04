Bavorský les otevřel nejdelší stezku v korunách stromů. Atrakce kousek od hranic

může se hodit Do NP Bavorský les lze z Prahy cestovat přes Plzeň do Železné Rudy. K cestě se dá využít jízdenka ČD - SONE+DB - stojí 550 Kč, platí jako zpáteční a je pro dvě osoby. Zakoupíte ji ale pouze o víkendech. Jízdenka se dá využít i na dalších tratích, např. při cestě do Drážďan, Regensburgu atd. Informace o regionální dopravě najdete v češtině na www.bayerwaldticket.de, celodenní jízdné vlak +bus je za 7 eur. Další atrakce v NP Bavorský les: * Dům divočiny u Ludwigsthalu nabízí cestu areálem se zvířaty, jsou tu ukázky prehistorických zvířat, i koně Przewalského.

Infocentrum v Ludwigsthalu pořádá celoročně řadu akcí pro děti. Je tu velké D3 kino, hrací místnost, pořádají různé výstavy. * Jelení obora v Scheuerecku na úpatí Falkensteinu je výchozím místem a součástí k novému programu exkurzí organizovaných Správou parku. * U městečka Spigelau je areál lesních her. * Další infocentra jsou ve Frauenau, Mauth, Spiegelau, St.Oswald, Bayerisch Eisenstein a Zwiesel. Více o Bavorském lese v češtině na: www.nationalpark-bayerischer-wald.de



