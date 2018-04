Bavorský les láká i v zimě. Na vlky, rozhlednu i stezku v korunách stromů

Internetové diskuse se hemží vzkazy těch, kteří po návratu z Bavorského lesa neskrývají rozčarování. Vyrazili za divokými zvířaty a místo toho zahlédli sotva bobří ocas. Zaujala je stezka v korunách stromů a oni tam po nich chtěli vstupné jako do 3D kina. A nejvíc jim vadila spousta lidí. My jsme strávili v Bavorském lese tři dny a nadchlo nás to. Poradíme vám, jak si to tady co nejlépe užít i kde můžete ušetřit.

Jak spatřit víc než jen ocas bobra

Národní park Bavorský les nabízí několik míst pro pozorování zvěře. Asi 12 km od Železné Rudy leží v těsném sousedství obce Ludwigsthal areál Falkenstein. Je v něm méně druhů zvěře, ale pokud toužíte pozorovat rysy nebo vlky, tady máte jedinečnou šanci. A to jak kvůli počtu kusů, tak kvůli prostoru pro pozorování.

Druhý, rozlehlejší areál, se rozprostírá u obce Neuschönau (Tierfreigelände bei Neuschönau, Zvířecí výběhy u Neuschönau). Ve výbězích a voliérách tu žije více druhů zvěře, ale návštěvnický prostor na pozorování rysů či vlků je tu mnohem menší. Kromě zvířecích výběhů tady na návštěvníky čeká oblíbená stezka v korunách stromů, na ni však za vstup musíte zaplatit. V obou areálech zvířecích výběhů platíte pouze parkovné, vstup je zdarma a otevřeno je nepřetržitě.

V areálu zvířecích výběhů nedaleko obce Ludwigsthal můžete pozorovat rysy Výběh medvědů hnědých patří v areálu u Neuschönau k nejoblíbenějším

Pokud chcete opravdu vidět třeba vlka nebo rysa, nesnažte se obejít celé výběhy ve stylu orientačního běhu. Spíše si vyberte konkrétní druhy zvířat a těm se věnujte. Ne náhodou špičkoví fotografové tráví u výběhů či ptačích voliér celé hodiny i dny.

Výhodou zvířecích výběhů je členitý terén, nabízející zvířatům ideální místa k odpočinku na skalách tak, že je zároveň můžete dobře pozorovat a fotit. Příchuť dobrodružství v divoké přírodě vám nabídne průchod několika oplocenými oborami. Vejdete dovnitř snadno přístupnou brankou a pak už mezi vámi a zvěří není žádná bariéra. Takhle se sice nemůžete procházet mezi vlky nebo medvědy, ale můžete zblízka sledovat třeba stádo jelenů nebo divočáků.

Bavorský les. Areál zvířecích výběhů nedaleko obce Ludwigsthal nabízí ideální podmínky pro pozorování vlků.

tip idnes.cz * Doporučujeme předem navštívit web Národního parku Bavorský les a o druzích, které chcete pozorovat, zjistit co nejvíc. Ačkoli turisté z České republiky tvoří necelých 10 % návštěvníků, je do češtiny přeložený nejen web, ale i většina informačních letáků. Více zde. *Pokud se ubytujete v obcích poblíž zvířecích areálů, ušetříte poplatek za parkování osobního auta, který je 1 euro na hodinu, za více než 5 hodin je to 5 eur. * Nezapomeňte si dalekohled a myslete na to, že čím dříve si přivstanete, tím méně bude v areálech lidí.

Dřevěná věž a stezka korunami stromů jsou nová lákadla

V roce 2009 vyrostla v Bavorském lese 44 metrů vysoká dřevěná věž. Někomu připomíná obří šišku, jiným zase mohutné vejce. Na fotografiích působí její konstrukce majestátním dojmem a vyvolává obavu, zda není v lese rušivým prvkem. Když se však k rozhledně zadíváte z nedalekého Neuschönau, zjistíte, že nad vrcholky stromů se příliš nevyvyšuje.

K věži dojdete po stezce vedoucí mezi korunami stromů smíšeného lesa, která je se svými 1 300 metry nejdelší svého druhu na světě.

Na začátek stezky se dostanete po schodech nebo výtahem. Jako ochutnávku mohou turisté projít zkušební úsek zdarma. Pokud budete chtít pokračovat, zaplatí dospělí 8 eur a děti od 6 do 17 let 6 eur. Lze také využít slevu pro skupiny či rodiny s dětmi. Majitelé ubytovací karty některého ze zdejších penzionů ušetří při vstupu na stezku 3 eura.

Bavorský les. Unikátní dřevěná rozhledna nedaleko obce Neuschönau mezi okolními lesními velikány nepůsobí rušivě.

Kromě unikátního pozorování přírody přímo v korunách buků, jedlí a smrků čeká na návštěvníky šest informačních zastávek. Dozvíte se na nich spoustu zajímavostí a souvislostí z fungování lesa.

Na krátkých odbočkách ze stezky najdete osm stanovišť, nabízejících menší adrenalin. Vstup na ně je dobrovolný. Můžete vyzkoušet třeba procházku po napjatých ocelových lanech, po jakési kladině nebo po houpajících prknech. Zážitkem je i pohled skrz ocelový rošt, kterým je vidět až na zem. Stezka je místy až 20 metrů vysoko nad terénem.

Na konci stezky trůní věž. Zatímco na většinu rozhleden stoupáme po schodišti, tady je možné vyjet díky 520 metrů dlouhému točitému ochozu téměř na samotný vrchol třeba i s kočárkem.

Stezka v korunách vede mnoho metrů nad zemí a podpírají ji důkladné sloupy Na jednom z informačních stanovišť na stezce ve větvoví Bavorského lesa

Vejčitá konstrukce vznikla kolem skály a skupiny stromů, kterým vévodí 35 metrů vysoká jedle. Z vyhlídky na horní plošině vidíte na jedné straně Bavorský les s jednou z nejhezčích šumavských hor Luzný, na druhé straně kulturní krajinu se zásahem člověka – pole, vesnice, silnice.

Své kouzlo má věž i za soumraku a ve večerních hodinách. Romantickou atmosféru umocňuje nejen nasvícení vnitřku konstrukce reflektory, ale také ohřívadla, ve kterých hoří velká polena. K tomu si můžete koupit horký nápoj nebo třeba pražené mandle.

Informační středisko poblíž věže slouží jako muzeum Bavorského lesa včetně připomínky dob, kdy naše státy dělilo nejen pohoří, ale také ostnaté dráty. Potřebné zázemí tu najdou i rodiny s dětmi, je tu i restaurace, výstavní prostor či kinosál.

Pohled z rozhledny

Ať se zařadíte k obdivovatelům této stavby, nebo naopak k jejím odpůrcům, jedno jí upřít nejde. Od chvíle, kdy se vynořila nad korunami stromů, stala se originální dřevěná rozhledna navržená architektem Josefem Stoegerem z nedalekého Schoenbergu společně se stezkou v korunách stromů (Baumwipfelpfad) novým symbolem regionu. Proměnila se v turistický magnet, který začal návštěvníky přitahovat tam, kam jich přijíždělo stále méně.

Bavorský les, rozhledna u Neuschönau.

Waldhäuser je pro pěšáky, sáňkaře i běžkaře

Horská osada Waldhäuser je jednou ze čtyř obcí uvnitř Národního parku Bavorský les. Za svou existenci vděčí výnosnému obchodu se solí do Čech. Právě tudy vedla jedna z nejmladších částí Zlaté stezky z Pasova do Horské Kvildy, kolem které vznikala četná stavení.

Waldhäuser leží v nadmořské výšce 1 000 m a nabízí atraktivní cesty pro pěší turistiku v okolí nedalekého vrcholu Luzný (1 373 m), který patří k nejvyšším vrcholům Bavorského lesa. Oblíbená je tzv. zimní cesta na Luzný. Stačí zaparkovat auto na horním konci Waldhäuseru a přidat se k proudu lidí. Pokud s sebou budete mít sáňky, zpáteční cestu si příjemně zrychlíte.

Cestou na Luzný nelze přehlédnout mrtvý les, napadený koncem 20. století kůrovcem. Ponechání mrtvého dřeva na místě plně odpovídá filozofii zdejšího národního parku "Nechat být přírodu přírodou". Při důkladnějším pohledu zjistíte, že mezi poničenými kmeny se pomalu derou vzhůru nové stromky a že se les postupně vlastními silami obnovuje.

Cestou na Luzný spatříte i tzv. mrtvý les. Z napadení kůrovcem se úspěšně vzpamatovává vlastními silami Za stoupání z Waldhäuseru na Luzný vás odmění nádherné pohledy do krajiny Bavorského lesa

V okolí Waldhäuseru mají i okruh pro běžkaře. Pokud si však chcete opravdu parádně zaběhat, pak se raději poohlédněte po trase bavorské běžkařské dálnice – Bayerwaldloipe. Je dlouhá 168 km, začíná u obce Lohberg v oblasti Ostrého v severozápadní části Bavorského lesa a končí u rakouských hranic poblíž Třístoličníku. Její mapu získáte zdarma v některém z informačních center.