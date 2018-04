Německá strana Šumavy nás nadchla. Šest hezkých tipů z Bavorského lesa

Hornatý, lesnatý a hlavně kontinuálně osídlený region podél česko-německých hranic táhnoucí se na západě od Regensburgu podél hranic s Šumavou až po Pasov a rakouské hranice na jihovýchodě ohromuje propracovanou turistickou nabídkou. Jak by ne, Bayerischer Wald je bavorská, ne -li německá turistická velmoc.

Najdete tu množství cyklotras, MTB tras nebo dokonce e-bikeových tras. Můžete absolvovat přechod pohoří po Zlaté stezce nebo se projít po nejdelší stezce světa v korunách stromů. Vyzkoušet lze různé zážitkové a zábavní parky, lázně a wellnessová centra, bobové dráhy, lanové parky.

V nabídce nechybí ani zoo, výpravy do dolů či skláren či takové lahůdky jako westernové město, zvířecí parky, keltská vesnice, houpačková stezka nebo muzeum čarodějnic. Zajezdíte si na koních, zahrajete golf či minigolf i poplujete parníkem.

Výhodou je, že oproti české Šumavě, kde se atrakce soustředí na jedno místo a další lokality zůstávají turisticky "hluché", jsou tady rozmístěné po celé oblasti. Jedním z důvodů, proč tady celý turistický segment tak funguje, je spolupráce. Regiony a mikroregiony kooperují a vzájemně propagují svoje aktivity. Různé informační brožurky, prospekty a mapky pak jsou k dostání všude, třeba i v obchodech. Pro inspiraci vám přinášíme šest tipů, jak si to tady užít.

1. Cyklostezka Adalber Stifter Radweg

Další cyklostezky v okolí Nationalpark Radweg – 108 kilometrů/1 400 metrů celkového převýšení, trať vede podél česko-německých hranic zpočátku přes Šumavu, poté přes Strážný do národního parku Bavorský les.

– 108 kilometrů/1 400 metrů celkového převýšení, trať vede podél česko-německých hranic zpočátku přes Šumavu, poté přes Strážný do národního parku Bavorský les. Donau Wald Radweg – 65 kilometrů/800 metrů celkového převýšení, tato trasa se zčásti kryje se stezkou Adalbert Stifter Radweg, v Jandelsbrunnu se odpojuje směr Obernzell v údolí Dunaje.

– 65 kilometrů/800 metrů celkového převýšení, tato trasa se zčásti kryje se stezkou Adalbert Stifter Radweg, v Jandelsbrunnu se odpojuje směr Obernzell v údolí Dunaje. Dreiländer Radweg – celkem 55 kilometrů dlouhý okruh s celkovým převýšením 450 metrů protíná tři země: Bavorsko, Česko a Rakousko. Trať vede přes Jelení vrchy, Plechý, rakouský Schwanzerberg am Böhmerwald. --------------------------------- Kdo byl Adalbert Stifter

Narodil se roku 1805 v Horní Plané na Šumavě. Významný spisovatel, jehož považují za svého jak částečně Češi, tak Rakušané i Bavoři, se ve svých dílech mnohokrát vracel k rodné Šumavě. Stifterovo jméno nesou mnohé hotely, penziony a např. i cyklostezka v Bavorském lese.

Na cyklostezce Adalbert Stifter Radweg vás čeká 48 kilometrů s celkovým převýšením 600 metrů, pokud jedete z Haidmühle u česko-německých hranic do Fürstenecku v Bavorském lese. Ono to lze totiž jet i obráceně. Kilometry nepřibudou, ale vyšlapané výškové metry se téměř zdvojnásobí.

Zhruba z poloviny vede cyklotrasa po bývalém náspu železnice Volary -Waldkirchen, tudíž většina úseků nekopíruje zdejší zvlněný terén a člověk se moc nenadře. Druhá polovina však už skýtá mnohé nástrahy. Úsek Waldkirchen - Fürstenecku je jako na houpačce, nahoru a dolů a nahoru.

Z Haidmühle do Frauenbergu jedeme poněkud do kopce, zato idylickým lesním terénem podél potoka Mirasat, který tvoří jeden z pramenů Studené Vltavy. Během chvilky dosahujeme nevyššího bodu bývalého železničního náspu: 872 metrů nad mořem. Teď už budeme jen klesat.

Vlastně ne. Rozhodujeme se hned na počátku výšlapu dát si vrcholovou prémii: výjezd na Třístoličník. Z bavorské strany totiž vede přímo pod vyhlídku osm a půl kilometru dlouhá asfaltka. Končí legrace a čeká nás tvrdá dřina. Odměna v podobě luxusního sjezdu je ovšem opravdu lákavá.

Pokračujeme dál a těšíme se na to nejlepší, na úsek Jandelsbrunn - Waldkirchen. V cykloprůvodcích je popisován jako nejmalebnější část celé stezky. Bývalý železniční násep se vlní v lesích i po lučinách, obkružuje ve velkých odstupech dominanty kraje: kostely na kopcích, vysoko položené vyhlídky.

Na kole či pěšky se na začátek cyklostezky Adalbert Stifter Radweg dostanete přes hraniční přechod Haidmühle - Nové údolí. Pokud chcete do Haidmühle přijet autem, musíte hranici překročit ve Strážném.

Užitečné adresy:

Cyklostezka Adalbert Stifter Radweg vede po bývalém železničním náspu. Mapa cyklostezky v okolí bavorského Waldkirchenu

2. Westernové město Pullman City

Westernové město uprostřed Bavorského lesa je velmi osvěžujícím zážitkem. Musím říct, že po návštěvě amerického jihozápadu to bylo minimálně velmi příjemné připomenutí. Připadala jsem si jako v Tombstone v Arizoně. Každopádně je to jedna z nejlepších atrakcí Bavorského lesa.

Pullman City leží u Eging am See v oblasti mezi Pasovem a Deggendorfem. Hlavní třída Mainstreet je hodně zdařilou kopií měst amerického jihozápadu s mnoha restauracemi a bary, kde si dáte nejen vynikající mexické jídlo, ale i steaky a další pokrmy severoamerického kontinentu. Tady na Mainsreet se odehrávají všechna hlavní představení a shows, tudy se prohánějí indiáni na koních nebo bizoni, kteří vyběhnou zpoza zatáčky takovým tempem, až si ani nestačíte uvědomit teoretickou nebezpečnost situace.

V týpí je možno přenocovat, stejně jako v chatovém městečku. Westernová show v Pullman City

Pullman City pořádá řadu speciálních akcí a monotematických programů: v létě tu probíhají indiánské dny, kovbojské shows, střídají se tu country festivaly se srazy vyznavačů motorek Harley Davidson, koňskými festivaly a přehlídkou amerických aut.

Speciální pozornost je věnována dětem. Mají tu svůj Little Pullman: stylově zařízené hřiště s ohromným dřevěným týpí nebo dostavníkem, mohou rýžovat zlato, vytvořit si indiánskou vestu, zúčastnit se kouzelnické nebo ohňové show, naučit se indiánské tance, vyrazit na večerní pochod s pochodněmi, vyzkoušet si rodeo nebo se pokusit s pomocí kamarádů zdolat lanový park Adventure Trail. Ti nejmenší se projedou ve zdejším vláčku.

V Pullman City se dá přenocovat v týpí nebo v dřevěných chatách. Otevřeno tu je do 3. listopadu denně od 10 hodin. Dospělí zaplatí 13 eur, rodinná vstupenka pro dva dospělé a vlastní děti do 16 let je za 29 eur. Po 18 hodině je vstup zdarma.

Více na: www.pullmancity.de

3. Stromová stezka Baumwipfelpfad

V podstatě stejnou atrakci můžete potkat už i na české straně na vrcholu Kramolína u Lipna nad Vltavou. Proč si však nezajet do Bavorska na nejdelší stromovou stezku na světě. Baumwipfelpfad se nachází v Bavorském lese u obce Neuschönau.

Další tipy Baumwipfelpfad není jediná stromová stezka v Bavorském lese. Další je v Maibrunnu v blízkosti Sankt Englmar (www.waldwipfelweg.de), jinou, plnou nevšedních atrakcí ("hotel" v korunách stromů, veliké dětské hřiště atd.) najdete sice mimo Bavorský les, ale přesto v dosažitelné vzdálenosti na rakouské straně u Kopfingu (www.baumkronenweg.at).

Skvělý výlet v korunách stromů v délce 1 300 metrů je zajímavý za každého počasí. Nejen v létě za perfektní viditelnosti, kdy dohlédnete k Alpám. Upřímně: nejvíce mě uchvátil advent se zasněženým Bavorským lesem a Šumavou a malým trhem s bavorskými specialitami přímo pod stezkou.

Atrakce se odehrává ve výšce až 44 metrů. Tam je špička věže, která připomíná svým tvarem vejce. Na stezku se můžete vydat i s kočárkem, výtah a absence schodů je ideální kombinací pro rodiny s dětmi nebo vozíčkáře. A pozor, nechte se strhnout dětskými návštěvníky a zkuste splnit úkoly, které stezka v korunách stromů nabízí. Zase tak jednoduché s pohledem do hloubky i 25 metrů to není.

Otevřeno denně do 19.30 hodin (do září), dospělí zaplatí 8,50 eura, rodinná vstupenka (dva dospělí a vlastní děti 6 až 17 let) vyjde na 19,90 eura.

Více na: www.stezkavkorunach.cz

Stromová stezka stoupá v pomalých otáčkách až k samotnému vrcholu. Opravdu impozantní je pohled zezdola.

4. Výstup na vrch Lusen

Luzný neboli "Lusen" (1 373 metrů) je jeden z nejkrásnějších vrcholů Bavorského lesa. Upoutá vás kamenným mořem, které zasypalo celou špičku. K vrcholu se dostanete dvěma trasám. Zejména v samotném závěru náročnější výstup po Sommerweg, kdy už pouze stoupáte po kamenných "schodech", je malebný, romantický, s výraznou scenérií, kterou silně ovlivnil kůrovec. Pokud rádi fotíte nebo filmujete, pak se tu za příznivého počasí určitě vyřádíte. Překonáte 533 metrů výškového rozdílu a musíte počítat alespoň s hodinou a půl.

Jednodušší výstup vede pohodlně druhou cestou zvanou Winterweg až k restauraci Lusen Schutzhaus těsně pod vrcholem. Odsud už je to po kamenech jen kousek k samotnému vrcholu. Tady překonáte na 400 výškových metrů a dorazíte sem přibližně za hodinu. K začátku výstupů nemůžete dojet autem, ale musíte použít místní dopravu.

Užitečné weby:

Restaurace pod vrcholem je na konci tzv. Zimní cesty (Winterweg). Vrchol Lusen je zasypán kameny a opředen mnoha pověstmi.

5. Indoorová herna Babalu Funpark

Babalu Funpark je tipem pro rodiny s dětmi, stoprocentní pojistka pro období špatného počasí. Ohromná indoorová herna Babalu Funpark má 1 200 metrů čtverečních. A taky velkého plyšového medvěda jako hlavního maskota, na nějž se sápou desítky dětí všeho věku. Dále vás tu čekají nadměrné kostky lega, míčková fontána a lázeň, nepřehlédnutelná lezecká věž, nespočet tříkolek, koloběžek, motokár, trampolín. Nafukovací nestvůra, která zavírá tlamu a "spolkne" bez varování vašeho drobečka i s nanukem. A lezecká stěna jako vytesaná uprostřed zoo. Odsud se vašim potomkům zaručeně nebude chtít. Mám to vyzkoušené a radím: nechtějte odejít dříve než za tři hodiny.

Hernu najdete přímo v Grafenau, velmi blízko českým hranicím. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma, děti od 3 let platí 6,50 eura, dospělí 3,50 eura. Víkendy a svátky jsou o něco dražší. Ale těm se raději vyhněte.

Více na: www.babalu-funpark.de

6. Koupání

Lokalit, kde se můžete v Bavorském lese vykoupat buďto ve vnitřních bazénech, venkovních koupalištích (v létě) nebo lázních, je tu minimálně na tři desítky.

Nyní na podzim si můžete zajet třeba do Pasova, kde si užijete ve vnitřních bazénech. Naším tipem je však lázeňské město Bad Füssing kousíček od Bavorského lesa. Zdejší Europa Therme nabízejí bazény se všemožnými atrakcemi na ploše 3 000 m² nebo proudící kanál se třemi stupni rychlosti a samozřejmě dostatečně teplou termální vodu i ve venkovních bazénech.Jen pozor, děti do tří let přístup do lázní nemají.

Více na: www.europatherme.de