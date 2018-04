Baťův kanál ozdobí unikátní přístav pro desítky lodí

14:54 , aktualizováno 14:54

Babice na Uherskohradišťsku se mohou stát vyhledávaným turistickým cílem. Alespoň co se týká celého území Baťova kanálu. V obci má do dvou let vzniknout nový, atraktivní přístav. V unikátním areálu za 15 milionů by mohlo kotvit 35 menších plavidel a dvě větší lodě.