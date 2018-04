Baťův kanál láká turisty též na víno

Na Moravě má projekt spojit desítky původních historických vinných sklepů i vináren podél Baťova kanálu. "Turisté o existenci sklepů vědí. Musí si je ale sami vyhledat. My to chceme změnit. Nabídnout jim jejich databázi a pozvat je do těch kvalitních sklepů," prohlásil při prezentaci projektu ředitel nadačního fondu Agentury pro rozvoj Baťova kanálu Ivo Ondračka.



Nuria Mignone, italská koordinátorka podobného projektu několika zemí s vinařskou tradicí, tvrdí, že je to ten nejlepší způsob, jak propagovat region.

Ochrannou známku kvality zatím obdrželo téměř sedmdesát vzorků vína, o jejím udělení rozhodla odborná komise. Vojtěch Bártek z Agentury pro Baťův kanál ale přiznal, že agentura má zatím rezervy v propagaci ochranné známky, a do regionu tudíž kvůli vínu nepřijíždí tolik turistů, jak by si tvůrci projektu představovali.

"Věřím, že během příští turistické sezony se všechno změní. Zlepšíme propagaci, vinotéka se stane naší pilotní a možná k ní přibudou i další," řekl Bártek.