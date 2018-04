Baťův kanál je pro turisty velmi atraktivní

"Ideálem by bylo několik přístavů, minimálně pět velkých lodí a pětasedmdesát tisíc návštěvníků ročně. Předpokládáme však, že až bude projekt definitivně dokončen a v každém větším místě bude přístav, naše představa se naplní. Zatím je kanál splavný pouze z Otrokovic do Strážnice," uvedl Ivo Ondračka z Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanále. Plán revitalizace Baťova kanálu počítá s proinvestováním tří set šedesáti milionů korun. Dvě třetiny by šly ze soukromého sektoru a zbytek z veřejné sféry. V deseti letech by měla být dokončena oprava všech plavebních komor a výstavba nové komory na říčce Radějovce. Ta by Baťův kanál propojila po vodě s přírodními památkami, k nimž patří například oblast Bílých Karpat. "V současné době chceme projekt Baťova kanálu rozšířit o projekty spojené s takzvanou vinnou turistikou, které by umožnily rozvoj soukromého podnikání vinařů. Pokud by se místním vinařům podařilo získat peníze na rekonstrukci sklepů, mohly by se památky jako sklepy v Plžích nebo blatnické sklepy stát atraktivní součástí vodní turistiky," vysvětlil Ondračka. Revitalizace Baťova kanálu a s ní spojené oživení jihovýchodního regionu České republiky má však i přeshraniční význam. Spojuje Moravu se Slovenskem, kde nyní ve Skalici, asi dva kilometry od kanálu, funguje půjčovna kol. "Kromě ní máme ve městě informační centrum, kde se mohou dozvědět o Baťově kanálu Slováci. Na kole se pak po dvou kilometrech k Baťovu kanálu dostanou," uvedl zástupce skalické radnice Jozef Hlavatý. I Skalice uvažuje o napojení na kanál, a to potokem, který protéká po okraji slovenského města. "Znamenalo by to asi deset milionů korun na vyhloubení kilometr dlouhého úseku potoka. To je ale hudba budoucnosti. Vodní turistika u nás není tolik rozšířena jako v České republice a ani jako město nemáme zdaleka takovou podporu vyšších míst jako na Moravě," uvedl Hlavatý.