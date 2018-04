Batoh, který umí zachránit život. Prohlédněte si jeho vychytávky

Správný freeridový batoh vypadá jen zdánlivě jako každý jiný batoh. Má také spoustu kapes, schránek, zipů a různých šňůrek. Jenže narozdíl od ostatních batohů, tady vše má svůj řád a každá věc má své přesné místo a smysl. Freeridový batoh totiž musí posloužit v případě nutnosti, nejčastěji když spadne lavina, jako záchrana.

Pípák do batohu nesmí

Hned na začátku si ale musíme říci, že jedna věc do batohu nikdy a za žádných okolností nesmí. Je to aktivní lavinový vyhledavač (pípák). Ten musí z pochopitelných důvodů vozit lyžař či snowboardista vždy na sobě. Nikoli v kapse, ale nejlépe pod bundou na základní vrstvě, připásaný na tělo. Kdyby totiž v lavině nebo při pádu lyžař o batoh přišel, ztratil by tím i pípák a nikdo už by ho pak nenašel.

Praktické otvírání ze zadní části Polstrovaná kapsa na brýle

Batoh promyšlený skoro na milimetry

Co má správný batoh obsahovat? Jako vzor jsme si vzali nový "lehký" freeridový batoh Air 25 od firmy Scott na příští sezónu, který u nás bude stát přes 3000 korun.

Vpředu má nezbytnou dobře přístupnou kapsu na drobnosti jako např. klíč, peníze, foťák. Když se pak rozepne hlavní lavinová kapsa, najdeme v ní především zvláštní přihrádku na skládací lavinovou sondu a další přihrádku na násadu k lopatě.

Samotná lopata, nejlepší je bytelná hliníková, má pak speciální přihrádku buď v hlavní kapse nebo se někdy strká do batohu zespodu.

Složená lopata Složená lavinová sonda

Batoh by měl být podle potřeby kompresně stáhnutý šňůrkami, jež se lehce zaháknou za viditelná hliníková očka. Pokud se jde na namáhavější výstup, je možné na batoh zvenčí připnout dokonce i cepín. Bederní pás je pak přizpůsobený tak, aby se na něj daly zavěsit horolezecké karabiny.

Některé batohy jsou vymyšleny tak, že se dá do nich dostat nejen hlavní kapsou, ale i pomocí dalšího zipu, který je až v těsné blízkosti popruhů v zadní části. To proto, že v terénu můžeme batoh v případě potřeby sundat, položit přední části na sníh a otevřít ho tak, aby se nenamočila záda a popruhy.

V jednom popruhu je rychle a jednoduše přístupná zipová kapsa na vysílačku, v druhém je izolační vrstva, která zabraňuje zamrznutí tekutiny v trubičce.

Freeridový batoh. Kapsa na vysílačku v ramenním popruhu. Všimněte si dlouhého poutka jezdce zipu - cílem je snadná manipulace i v rukavicích

Důležitá je snadná manipulace

Dva úchyty na popruzích umožňují vpředu jejich jednoduché spojení tak, aby se batoh dobře nosil. Zároveň však mají velmi jednoduchý zapínací a rozpínací systém, aby se v případě nutnosti mohl batoh rychle sundat a daly se z něj vytahovat nutné věci.

Lyže, které se nosí na batozích pro výstupy, je možné připnout dvěma způsoby. Buď na přední část a to tak, že ze skrytých kapes na suchý zip vytáhneme nahoře a dole na batohu držáky, kterými lyže připevníme k batohu. Nebo se dají lyže přidělat vždy jednotlivě na boky batohu. V obou případech jsou připnuty tak, že nebouchají lyžaře při chůzi do hlavy ani do nohou.

Freeridový batoh s lyžemi a cepínem

Konečně má batoh na přední horní části dobře přístupnou, měkčenou zipovou kapsu na lyžařské nebo sluneční brýle.

V hlavní lavinové kapse je i přihrádka na vak s vodou. Hadička vychází nahoře z batohu a prochází polstrovaným zatepleným popruhem tak, aby v ní tekutina nezmrzla.

A pokud by někoho překvapila dlouhá poutka jezdců na zipy, pak ani to není náhoda. Je to proto, aby si lyžař ve velkém mrazu nemusel při otevírání batohu sundavat rukavice.