Baterie z mobilů mohou ohrozit bezpečnost v letadlech, tvrdí experti

Spouštěcím mechanismem k debatám na toto téma byla událost, ke které došlo na palubě letadla mířícího letos v červnu z New Yorku do Buenos Aires. Palubní personál zabavil během letu jednomu pasažérovi neuvěřitelné množství 58 baterií z mobilních telefonů a několik nabíječek.

O dva měsíce dříve zase na tokijském letišti Narita vznikl v zavazadlové zóně požár: ukázalo se, že jej způsobila lithiová baterie připojená ke kulmě, která se při tranzitu samovznítila.

Lithiové baterie dnes zcela běžně slouží jako zdroj energie pro mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty a mnoho dalších elektronických přístrojů. Dojde-li ke zkratu, případně k přehřátí, mohou se takové baterie samovolně vznítit a vznikne požár, který nebývá snadné uhasit.

Podle Federálního úřadu pro civilní letectví v USA (Federal Aviation Administration, FAA) došlo na leteckých linkách během posledních dvaceti let ke 113 případům požáru či výbuchu, v nichž nějakým způsobem figurovaly právě baterie z elektronických přístrojů. Týká se to z velké části nákladní dopravy a zdá se, že pokud budou zavedena nějaká přísnější pravidla pro transport baterií, dotknou se nejprve carga, u nákladní letecké přepravy se totiž výskyt nebezpečných incidentů zvýšil nejvíce.

Padesát mobilů na palubě

To ale nemusí být konec. Asociace palubních průvodčí, bezpečnostní experti i techničtí odborníci varují, že bude nezbytné přijmout omezení co do přepravy baterií i na běžných komerčních letech přepravujících cestující.

Teď si totiž sebou do příručního zavazadla můžete vzít baterií kolik chcete. Někteří odborníci zvedají prst. Podle nich je jen otázkou času, kdy šikovný terorista pospojuje na palubě letadla velké množství baterií tak, že vznikne požár s katastrofálními následky.

Něčeho podobného se zřejmě obávala i posádka zmíněného letu do Buenos Aires. Letuška si totiž všimla, že jeden z cestujících začal v průběhu letu vyndávat z příručního zavazadla velké množství baterií, mobilních telefonů a nabíječek.

Když poté zmizel na půl hodiny na toaletě, letušky na jeho podezřelé chování upozornily kapitána letadla a ten posádce nařídil elektronický materiál zabavit. Událost se obešla bez fyzického násilí a letoun v pořádku přistál. Zabavený materiál byl pak předaný argentinským úřadům, které ale nic podezřelého nezjistily. Elektronické přístroje prý byly "určeny k prodeji v Argentině".

Jsou bezpečné? Mezi experty není shoda

Na tom, zda lithiové baterie skutečně představují nebezpečí v letecké dopravě, respektive zda by se jednou mohly stát zbraní v rukou teroristů, se ale odborníci zatím zcela neshodnou. Jian Xie, odborník z univerzity v Indianapolis zabývající se též vojenským výzkumem, tvrdí, že lithiové baterie samy o sobě jsou "zcela bezpečné".

Dodává ale, že použitím jejich velkého množství naráz by se dala sestrojit bomba. "Kdybych věděl, že v kabině letadla, kterým cestuji, má u sebe někdo desítky baterií, docela jistě bych se na takovém letu necítil bezpečně."

S tímto názorem souhlasí i profesorka chemie z Coloradské univerzity Amy Prieto. Dodává ale, že "ani padesát baterií pospojovaných do okruhu by nebylo schopno vyvolat požár, který by zavinil zřícení letadla."

Jiní vědci jsou skeptičtější: "Jakýkoli přístroj, v němž je uskladněna energie, je potenciálním zdrojem nebezpečí. Tyto věci sice v běžném režimu výborně slouží, snadno se ale mohou stát nástrojem zla," říká Dana Abraham z Argonne National Laboratory v Illinois.

Zákaz pro osobní dopravu



Billie Vincent, bývalý bezpečnostní šéf amerického Federálního úřadu pro civilní letectví, upozorňuje na klíčovou roli personálu, který kontroluje obsah příručních zavazadel na letištních skenerech. "Když ostraha na skeneru uvidí, že někdo má v příručním zavazadle velké množství elektronických přístrojů, musí zavolat nadřízeného. Jde prostě o to používat zdravý rozum," říká Vincent a dodává: "V takovém případě je na místě otázka, proč ten člověk sebou veze desítky baterií. Jaký to asi má účel?"

Probíhající diskuse v USA zjevně směřuje k tomu, že brzy budou stanoveny přísnější předpisy pro přepravu baterií a elektronických přístrojů v nákladních letadlech a časem se možná zavedou i restrikce na linkových osobních letech.

Podle americké Asociace palubních průvodčích by měl být striktně stanoven maximální počet takových přístrojů, které lze sebou vzít na palubu, a to dříve než nastane nějaká katastrofa. Pokud jste tedy zvyklí sebou na cestách vozit pět mobilů, tři notebooky a několik fotoaparátů, možná se brzy budete muset uskrovnit. Přinejmenším v Americe.