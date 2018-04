Basilej 7.června 18:00. Tak tady to začne naostro!

"Basilej ovšem nabízí mnohem víc než oněch fotbalových 90 minut na stadionu," vzkazuje do rodné vlasti nádhernou češtinou Čechošvýcarka Jitka Kohler. Rodačka z pražského Braníka žije ve městě na pomezí Švýcarska, Německa a Francie už 30 let. "Jakkoli dnes Basilej díky novým dominantám vypadá moderně, zdejší historie čítá dva tisíce let," připomíná paní Kohler na basilejském "Karlově mostě".

Stojíme uprostřed Mittlere Rheinbrücke (Prostředního rýnského mostu), který dělí město na dvě naprosto odlišné části: na pravém břehu ležící takzvanou Malou Basilej s průmyslem, veletržním areálem či přístavem a levobřežní takzvanou Velkou Basilej s historickým centrem, radnicí a obchodními třídami.

Most stojí přímo uprostřed tříkilometrové fanouškovské zóny, která se během Eura potáhne městem jako oranžová nit (viz mapka) od švýcarského (Basel SBB) k "německému" (Basel Bad Bf) nádraží. A poznáte ho velmi snadno: právě na tomto mostě budou v červnu z obou stran viset obří obrazovky pro promítání duelů, které mohou fotbaloví nadšenci sledovat z nábřeží.

Další obrazovky najdete na místech zvaných Kasernenareal a Münsterplatz (v mapce červeně spolu s "hledištěm" pro obrazovky na mostě).

Most z roku 1226 (nynější podobu dostal ve 20. století), ze kterého ve středověku shazovaly do Rýna za trest nevěrné ženy, se v 21. století stane centrem fotbalového pouličního karnevalu, který potrvá v centru města až do druhé hodiny ranní.

Mimochodem, pokud by se českému týmu dařilo, hrál by v Basileji hned třikrát: v případě vítězství ve skupině totiž Čechy čeká v tomto městě kromě zahajovacího zápasu jak čtvrtfinále (čtvrtek 19. června ve 20:45), tak případné semifinále (středa 25. června ve 20:45).





Klikněte na mapku pro originální velikost

Modrá linka značí tříkilometrovou zónu pro fanoušky

Zelená - zóny s obřími obrazovkami Jak se dostat na stadion

Na St. Jakob Park v Basileji jezdí tramvaje číslo 10, 11, 14 (zastávka Dreispitz) a autobusy 36 a 37 (zastávka St. Jakob), nebo tam můžete dojít z centra za půl hodiny pěšky.

Basilej, město tří států

Ale ať už fotbalisté uspějí, či nikoli, Basilej stojí za návštěvu. Už kvůli bohatým dějinám. "V 15. století město proslavil Basilejský koncil, v 16. století sem přilákal učence z celé Evropy Erasmus Rotterdamský, který má na výraz úcty hrob v katedrále nad Rýnem, a dnes se sem sjíždí farmaceutická elita do sídel koncernů, jako je Novartis," připomíná paní Kohler.

Kvůli ničivému zemětřesení z roku 1356 tu sice neuvidíte žádné stavby z počátků města před 2 000 let, ale o to pozoruhodnější je z hlediska architektury současnost. Spousta moderních staveb obdivuhodně ladí s mnohdy sousedícími starými budovami: jako třeba hypermoderní sněhobílá budova právnické fakulty hned vedle švýcarského nádraží. Nebo nejvyšší stavba města, stometrová skleněná věž hotelu Ramada na Veletržním náměstí. Mimochodem právě zde by měli nocovat před svými zápasy čeští fotbalisté.

Architektonických šlágrů nabízí moderní Basilej takovou záplavu, že místní turistická kancelář dokonce pořádá samostatné túry po nových stavbách.





Na jídlo do hotelu

A když vám ve městě vyhládne, zkuste na oběd zajít třeba do restaurace pětihvězdičkového hotelu Swissôtel Le Plaza na Veletržním náměstí. Nebojte se, mají tu překvapivě srovnatelné ceny jako kdekoli jinde ve městě: oběd za 20 franků, s polévkou a zákuskem za 30. A opravdu výtečně zde vaří.

Doporučené menu z místních specialit: chřestová krémová polévka (spargel creme suppe), telecí nudličky ve smetanové omáčce (geschnetzlets nach zürcher art mit rösti) a vynikající švarcvaldský dort (schwarzwaldtorte). A žízeň můžete zahnat klidně u kašny. "Ve všech basilejských kašnách je pitná voda," tvrdí Alena Koukalová z pražské pobočky Swiss Tourismu.