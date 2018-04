Barvy Indie: sárí, slumy, rakety i software

12:00 , aktualizováno 12:00

Není to vůně pohádek tisíce a jedné noci. Není to kerosin, přestože jste na letišti. Není to ani dým vonných tyčinek, přestože jste v Indii. Jako by někdo pálil bramborovou nať.