Barcelona, Benátky a Řím nejsou jen památky. Tipy na skvělé pláže

Barcelona, Benátky či Řím jsou ideálními městy, ve kterých můžete po náročném dni relaxovat na pláži u moře. Každá ze tří městských pláží má něco do sebe. V Barceloně je nejrychleji dostupná. K benátskému Lidu romanticky připlujete lodí. Z Říma to k moři hodinu trvá, cíl ale rozhodně stojí za to.