Podzimní balada v Tatrách. Dokonalý výhled z Barance vyváží náročnou dřinu

Mapa

1 . 50 000 VKÚ Harmanec č. 112 – Západné Tatry, Roháče

Itinerář trasy

Ústí Žiarské doliny – Holý vrch (žlutá); 2,5 h – Baranec (žlutá); 4 h – Žiarské sedlo (žlutá); 5 h – Žiarská chata (zelená a modrá); 6,5 h – ústí Žiarské doliny (modrá); 8 h.

Jak se tam dostat

Hlavním dopravním východiskem je město Liptovský Mikuláš na hlavní trase Žilina – Poprad, vzdálený pouhých 15 km od ústí Žiarské doliny pod Barancem. Silnice do Žiaru a Žiarské doliny odbočuje z hlavní (staré) silnice ve východní části města.

O víkendech odjíždějí do ústí Žiarské doliny z autobusového (a zároveň vlakového) nádraží dva ranní autobusy (6:30 a 8:30). V pracovní dny jede pouze jeden vhodný spoj (6:25). Zpět do Liptovského Mikuláše jezdí odpoledne a večer více spojů, je však třeba popojít od ústí Žiarské doliny do vesnice Žiar.