Bansko, bulharské lyžování s parametry Alp

V Bansku najde návštěvník nejen krásné kopce pro lyžování, ale i mocný dotek kultury. Jdete do starého města, kde skoro v každém druhém domku najdete tradiční a stylovou vinárnu, tzv mechanu. Jsou to vesměs svědci doby, kdy Bansko žilo v období vzmachu a blahobytu a nejen turistům a návštěvníkům hor nabízelo v hojné míře to, co tamní země dávala: výborné víno a další pochutiny. Úrodná země dávala nejen révu, ale i okurky, rajské a papriky - jsme v domově šopského salátu. Původnost nabídky je asi to nej, co je v Bansku k nalezení.

Lyžování je podobné Alpám s výjimkou konzistence sněhu, která je díky klimatickým okolnostem jiná než ta alpská. Sníh je sušší a ovládání lyží v prašanu znatelně jednodušší. Petr Socha, časopis SNOW