Bangkok: město symbiózy chrámů a hříchu

Město andělů, velké město a bydliště Buddhy. Krung Thep, Mahanakorn Amornttanakosin. Tak nazývají místní Bangkok, hlavní město thajského království.

Pro návštěvníka je Bangkok na první pohled především městem chrámů. Tedy poté, co se "prokouše" ucpanými dálnicemi a moderními předměstími mrakodrapů a výškových budov západních firem. "Velký" Bangkok dnes má oficiálně pět a půl milionu obyvatel, ale odhaduje se, že tu ve skutečnosti žije deset, možná dvanáct milionů lidí.

Buddha Ležící, Smaragdový...

Porcelánový Wat Arún, pokrytý úlomky střepů, září ve slunečním svitu na kilometry daleko. Wat Phra Keo z teakového dřeva je součástí Královského paláce a jeho dominantou je Zlatý zvon Phra Si Ratana Chedi s Buddhovými ostatky.

Další a další waty, rozeseté po všech částech města, ve všech čtvrtích. Živoucí chrámy, kde rozhodně nesedí na zemi jen zvědaví turisté, ale i zdejší obyvatelé. A ti se klaní sochám Šťastného Buddhy, Ležícího Buddhy, Smaragdového Buddhy - a před chrámem pokrývají malé sošky Buddhů zlatými plíšky a přinášejí jim květinové dary a zapalují vonné tyčinky...

Nejstarším chrámovým komplexem v Bangkoku je Wat Pho z 16. století a jeho nejvýznamnější budovou je Chrám Ležícího Buddhy. Dal jej postavit v roce 1832 král Rama III. Socha zcela zaplňuje loď chrámu - je 46 metrů dlouhá. A její bosá chodidla zdobí 108 obrazů z vykládané perleti, které představují 108 lakšanů neboli příznivých znamení.

U jedné stěny stojí také 108 misek, odkud se ozývá nepřetržitý cinkot. Lidé do každé z nich vhazují drobné mince. Údajně se jim za to mají splnit jejich přání. Plné misky průběžně vysypává stará paní do kbelíku.





Bronzový meditující Buddha v modlitební síni nejstaršího Watu Pho

Nejvzácnější a jedna z nejposvátnějších soch Buddhy v celém Thajsku je Smaragdový Buddha, umístěný od roku 1785 ve Wat Phra Keo. Zprvu jej ani neuvidíte, malá nefritová soška je vysoká jen 66 centimetrů. Byla objevena v roce 1434 v Chiang Mai na severu Thajska.

Legenda jejího nálezu se podobá osudu mnoha dalších soch - při transportu či manipulaci se poškodila bílá ochranná vrstva na nalezené soše a zasvítil vzácný kov. Obyvatelé někdejšího Siamu tak tradičně ukrývali své nejdražší poklady před barmskými nájezdníky. Úctu Smaragdovému Buddhovi dodnes prokazuje sám král, když Buddhu převléká podle ročních období. My jsme se mu poklonili v období letním, kdy je zahalen jen do vlastních šperků a koruny.

Bangkok plný života

Bylo by mylné se domnívat, že Bangkok je jen duchovním městem plným chrámů, Buddhů a meditujících mnichů. V přilehlých ulicích a někdy rovnou před vchodem do watů kypí život. Všude davy lidí. Taxíků. Motorizovaných tříkolek, podle typického zvuku přezdívaných tuk-tuky. A na každém kroku se před turistou vynoří rádoby průvodce, který poradí, kterého Buddhu je nejlepší vidět zrovna teď, kam se jít najíst a kde výhodně nakupovat. Pravdy bývá na jejich přemlouvání jen část, smlouvat se musí.

Značná část života v Bangkoku se odehrává přímo na vodě. Řeka Chao Phraya se svými kanály protéká městem a spojení po vodě je mnohem rychlejší než jízda přecpanými ulicemi. Městská lodní hromadná doprava - Chao Phraya Express - je navíc nejlevnější. Pakliže se ovšem nespletete nebo nenecháte přemluvit a nenasednete do soukromé bárky, která vás doveze na místo určení také - ale mnohem dráž.





Plovoucí trh se odehrává v kanálech řeky Chao Phraya,

v ospalé části Bangkoku Thon Buri

Zvláště k večeru i na řece nastává naprostá zácpa lodí, lodiček, výletních člunů i vodních autobusů a u přístavních mol se čeká dlouhé minuty, než se uvolní místo k přistání. Na řece se i bydlí.

Původní hlavní město, Thon Buri, původně přezdívané Ban Kok (vesnice divoké švestky), bylo na opačné straně řeky - a dnes je vlastně takovou ospalejší částí Bangkoku.

Během plavby po klikatících se kanálech může turista pozorovat život lidí v ubohých domech na kůlech, chrámky, okázalá sídla obklopená květinami, a dokonce i plovoucí obchody. Plovoucí trh je v Bangkoku vyhlášený. Jen co se přiblíží loď s turisty, vynoří se gondoly s obchodníky, kteří nabízejí nejrůznější suvenýry a jídlo. Vše klape jako na drátku, brzy je každému jasné, že se stal součástí nacvičeného rituálu s heslem: dostat z turistů co nejvíce peněz. Ale mile. S úsměvem, charakteristickým úklonem a sepjatýma rukama.

Nejhříšnější ulice v Asii

Bangkok je i městem hříchu. Vyhlášená čtvrť červených luceren - Patpong - je údajně "nejhříšnější" ulicí v Asii. Je pověstná množstvím krásných lehkých žen a někdy i mužů (převlečených za ženy) a těší se velkému zájmu sexuálních turistů. Odvrácenou tvář této "atrakce" však připomínají letáky i články v novinách: Bangkok je i městem AIDS.