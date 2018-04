Bangkok: hříšné město lásky a padlých andělů

Venku je hlava na hlavě. U stánků se prodává falešné zboží, na domech blikají barevné neony s vyzývavými nápisy. A mezi davy zvědavých turistů korzují spoře oděné krásky s rudě nalíčenými rty, které lákají k návštěvě místních sexuálních cirkusů. Jinak zdejší vyhlášené živé show snad ani nazvat nelze. Máte odvahu vstoupit?

Přestože naháněči venku tvrdí, že show je úplně zadarmo, není to pravda. Když se člověk usadí do spoře osvětlené místnosti, musí si objednat značně předražené pivo a navíc se k němu okamžitě přitulí jedna či dvě dívky, které mu začnou žmoulat ruku. Tedy alespoň v tom lepším případě.

Pokud za jejich služby nechcete platit, hned je důrazně odmítněte. Pokud se s nimi budete chtít po skončení programu hádat, že jste nic nechtěli a nežádali, zavolají si pomocníka v podobě urostlého mladíka ovládajícího umění thajského boxu. Takže tolik na výstrahu.





Pozor, letí banán

Chvíli to trvá, než se člověk v šeru rozkouká. Ale není kam spěchat, naháněči musí sehnat alespoň dva tři tucty odvážných cizinců, tak pomalu srkáme pivo a čekáme, než začne vyhlášená atrakce. Po patnácti minutách program začíná.

V malém ringu uprostřed místnosti se střídá jedna dívka za druhou, aby se každá pochlubila, co všechno umí se svým vycvičeným pohlavím. Jedna s ním dokáže otevřít coca colu, jiná si hraje s žiletkami a další vystřeluje pingpongové míčky. S erotikou to nemá pranic společného – je to spíše bizarní akrobacie. I když poněkud nebezpečná, neboť banán, který vystřelila jedna z umělkyň, trefil mého kolegu přímo do hrudi.

Americký bordel

Sláva Patpongu začala v 60. letech. Tehdy dvě ulice plné go-go barů a hodinových hotelů zažívaly největší rozkvět. Patpong se stal nejen čtvrtí zábavy pro americké vojáky bojující ve Vietnamu, kteří sem jezdili na dovolenou, ale i pro americké vojenské zázemí, které sídlilo v Thajsku. Američtí vojáci vlastně udělali z Bangkoku jeden velký nevěstinec. Po skončení války se jen změnila klientela – místo vojáků začali přijíždět sexuální turisté. Pohled do minulosti Samozřejmě, Bangkok není pouze o sexu. Je to obrovské, více než pětimilionové město plné zábavy, moderních staveb, luxusních nákupních středisek a úžasných památek. Co v Bangkoku v žádném případě nevynechat? Za návštěvnickou samozřejmost je považován nádherný královský Velký palác (bývalé sídlo královské rodiny), který ukazuje to nejkrásnější z mámivé orientální architektury, hrající zlatem a křiklavými barvami. Jeho součástí je chrám Wat Phra Keo, který ukrývá nejcennější klenot - slavnou sochu smaragdového Buddhy z 15. století. Před královským palácem se jednou za rok koná slavnost žehnání úrodě, která nabízí jedinečný zážitek v podobě živého obrazu z dávných časů. Při symbolickém setí rýže se po poli procházejí statní chlapci a krásné dívky v nazdobených rouchách, zatímco zástupce krále žehná bohaté úrodě. Jaká škoda, že se nemůžeme vrátit o sto let zpátky a poznat v zemi v době, než byla zasažena globalizací...





Mučení plné radosti

Určitě si zajděte na několikahodinovou procházku do Čínské čtvrti, které je nejen velmi bizarní, ale také plná hektického života. Dalším klenotem města je jeden z nejstarších chrámů Bankoku Wat Pho, který pochází ze 16. století a skrývá 46 metrů dlouhého ležícího Buddhu. Právě tento chrám je centrem tradiční medicíny i prastarých thajských masáží. Ty určitě musíte vyzkoušet. S nadsázkou se říká, že jde o brutálně radostný zážitek, protože občas trochu bolí. Jsou plné tahání, zvedání a lámání končetin, které střídá tlačení různých bodů. V chrámu Wat Pho také nabízejí třicetihodinový kurz masáží (deset tříhodinových lekcí, každý den jednu), nebo desetihodinový kurz masáží nohou.















Cesta po řece

Jeden z největších zážitků v Bangkoku představuje plavba lodí po obrovské kalné řece Chao Phraya. Zatímco doprava ve městě je téměř celý den na stavu pět, řeku brázdí rychlé dopravní čluny – buď zastávkové, nebo expresní. Z vody je také krásně vidět prorůstání bohatství a chudoby. Téměř vedle moderních mrakodrapů dosud stojí dřevěné chýše, jejichž obyvatelé rybaří či perou v kalných vodách líně se valící řeky. Můžete si také pronajmout malý člun a vydat se s řidičem do bludiště bočních kanálů, které vám ukáže zase úplně jinou tvář tohoto rozmanitého města.





Bílý slon

Pokud si chcete odpočinou od přeplněných ulic a neustálého shonu, vydejte se do krásného Dusit Parku, který sousedí se starým městem. Najdete zde klid, romantická zákoutí a také celou řadu drobných muzeí, která nabízejí skvělé zážitky. Například zde stojí malé muzeum s fotografiemi, které nafotil současný thajský král Bhumibol. Mimořádně oblíbený vládce je totiž vášnivým amatérským fotografem.

Další muzeum se věnuje fenoménu bílých slonů, které jsou jedním ze symbolů Thajska a do roku 1917 byli dokonce na státní vlajce.