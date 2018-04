Bangkok: Benátky Orientu

Tak zkuste vyslovit tohle: Krungthep mahanakhon bowon rattanakosin mahintara ayuthaya mahadilok popnopparat ratchathani burirom udomratchaniwet mahasathan amonpiman avatansahir sakkathatitya visnukamprasit.

Místní obyvatelé si naštěstí vystačí s jednodušším Krungthep a zbývající svět se stejně prostým Bangkok.

Ti, kteří Bangkoku nemohou přijít na jméno, na vás vychrlí hned několik důvodů, proč se zde dlouho nezdržovat - dopravní zácpy, horko, smog. A těm, kterým to stále ještě nestačí, přidají odkaz na všechny ty filmy, kde vám do zavazadel vecpou drogy a pak vás v lepším případě strčí do vězení na tak dlouho, že zcela klidně můžete přestat platit penzijní připojištění.

Orientální babylon

Milovníci Bangkoku, a není jich málo, budou oponovat. Kouzlo Bangkoku spočívá v tom, že je pravým orientálním babylonem, který do sebe sice vstřebává západní vlivy, ale nevzdává se své minulosti. Místem, kde se zrychlený tep současnosti prolíná s harmonickým klidem dominantního buddhismu. Místem, kde se cudnost snoubí s hříchem.

Bangkok je poměrně mladé město. V roce 1782 si ho za své hlavní město vybral první z dosud vládnoucí dynastie Cakri Rama I. Za dvě století své existence však nabobtnalo do rozměru osmimilionového lidského mraveniště. Každý osmý Thajec žije právě tady.

Dvě největší atrakce Bangkoku, královský palác i chrám ležícího Buddhy, dělí vzdálenost, kterou lze překonat pěšky.

Pro delší přepravu se nabízejí také místní speciality: velice levné lodní taxíky nebo motorové tříkolky tuk tuk, kde si cenu musíte vyjednat ještě předtím, než nastoupíte. Způsob jízdy řidičů je sám o sobě zážitkem, po kterém těžko uvěříte, že se s podobným strojem nedávno jeden cestovatel vydal na cestu kolem světa.

Procházka po Bangkoku

Palác Vianmek VIANMEK

Palác Vianmek se pyšní primátem největší budovy z teakového dřeva na světě. Kromě starožitného nábytku můžete nahlédnout i do soukromí krále Ramy V., který ho obýval. Nechybějí kuriozity, jakou je například první thajská koupelna. Dvakrát denně se zde předvádějí zkrácené verze thajských tanců.



Wat Pho WAT PHO

Největšímu a nejstaršímu chrámu v Bangkoku dominuje šestačtyřicet metrů dlouhý odpočívající Buddha. Nové síly zde mohou nabrat také unavení návštěvníci, chrám je vyhlášeným centrem tradiční thajské masáže, kterou tady lze absolvovat nebo se můžete nechat rovnou zapsat do několikadenního kurzu.



Zlatá hora ZLATÁ HORA

Uměle vytvořený osmdesát metrů vysoký pahorek završuje pozlacená věž, která uchovává Buddhovy relikvie. Hlavním důvodem, proč se vypravit právě sem, je však výhled na Bangkok. Kvůli němu se vyplatí vyjít 381 točitých schodů.





Velká houpačka VELKÁ HOUPAČKA

Až do výšky patnácti metrů se museli zhoupnout ti, kdo chtěli získat kus zlata zavěšený na vrcholku takzvané velké houpačky Sao Ching-Cha. Během svátků uctívajících hinduistického boha Šivu mnoho odvážlivců zahynulo, a proto byly ve třicátých letech tohoto století tyto "hry" zrušeny.





Wat Arun WAT ARUN

Osmdesátimetrový Wat Arun je nejznámějším chrámem na pravém břehu Chao Phrayi. Chrám rozbřesku získal pojmenování díky lokalitě, která byla vybrána jako místo, kam dopadaly první ranní paprsky.





Démoni v Královském paláci DÉMONI V KRÁLOVSKÉM PALÁCI

Obři střeží v jedné části královského paláce, chrámu smaragdového Buddhy, nevelkou sošku, která je jedním z nejvzácnějších a nejuctívanějších pokladů v zemi. Stejně bdělá je také policie, která důsledně dbá na decentní oblečení návštěvníků. Zapovězeny jsou kraťasy, trička bez ramínek nebo sandály. Vhodný oděv si lze zapůjčit přímo u vstupu. ČÍNSKÁ ČTVRŤ

V umění smlouvat se lze v čínské čtvrti poměřit s místními zdatnými obchodníky. Mezi ulicemi Yaowarat a Ratchawong se nachází směsice krámků a obchůdků, které nabízejí jedny z nejnižších cen ve městě. Vyhlášená je zejména Soi Wanit 1.