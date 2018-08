VIDEO: Na bambusovém kole objíždí svět. Okradli ho hned první den

Brazilec Ricardo Martins pojmenoval své bambusové kolo Dulcinéia. V průměru s ním ujede každý den zhruba sto kilometrů, nový životní styl si nemůže vynachválit. „Dělám si, co chci, jak chci a kde chci,“ směje se.

Bambusový rám kola vypadá exoticky, ale Ricardo oceňuje hlavně jeho praktické vlastnosti. „Rám je velmi pevný a vůbec se netřese, protože zpětně tlumí nárazy,“ říká. „A za druhé je na cestách mnohem bezpečnější. Kolo by mi ukradl jenom hlupák, protože jsem jediný, kdo má kolo z bambusu.“

Přesto, že pochází z Rio de Janeira, zahájil svoji cestu kolem světa v Jihoafrické republice a celý kontinent projel až na sever do Egypta. V Evropě se poprvé objevil v září. Jeho dalším kontinentem bude Asie, odkud zamíří do Austrálie, severní Ameriky a zpět do Brazílie.

Na první nebezpečnou situaci při cestě nemusel čekat dlouho. „Hned první den na mě v JAR mířili pistolí. Ukradli mi počítač, čtečku e-knih a pár dalších věcí,“ tvrdí Ricardo a přiznává, že měl strach.

Do hlavně pistole se bohužel podíval v JAR ještě jednou, a to hned druhý den. „Tím to ale skončilo. Afrika byla jinak opravdu bezpečná, až do posledního dne.“

Na Afriku vzpomíná jako na výjimečný kontinent. „Kdybychom dělali stejný rozhovor za 30 let, mluvil bych o zážitcích z Afriky.“

Do rodné Brazílie se původně chystal vrátit zhruba po pěti letech, ale kdy se opravdu do Ria de Janeira dostane, zatím netuší. „Cesta je cíl. Je to můj největší sen a prožívám nejlepší dny mého života,“ říká Ricardo.