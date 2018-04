Bambiriáda, filmový festival a Jízda králů

Začíná dětský filmový festival

Mezinárodní dětský filmový festival, který se ve Zlíně koná již po jedenačtyřicáté, uvede 225 snímků z pětatřiceti zemí světa. Více se dočtete zde.

Jízda králů ve Vlčnově a slavnosti

Čtrnáct letošních odvedenců, kterým místní podle tradice říkají legrúti, posadí na koně svého krále a v neděli ráno s ním vyrazí do ulic Vlčnova. Projedou celou vesnicí a budou prosit o dary pro krále. Až desetiletý Jakub Ježek převezme vládu nad Vlčnovem a přiřadí se ke svým sto jednadevadesáti předchůdcům, uvidí to tisíce lidí z tuzemska i ze zahraničí. Více se dočtete zde.

Rybářské závody pro mládež

V sobotu od 6 hodin budou na břehu luhačovické přehrady závodit mladí rabáři o putovní pohár. Týden po akci dospělých, tak mohou děti a mládež ukázat svoje rybářské dovednosti. Nejlepší rybář, který bude znám po 14 hodině v sobotu, obdrží ceny v hodnotě 15 - 20 tisíc korun (například poukaz na letní rybářský tábor v jižních Čechách). Pro soutěžící je připravena i tombola, v niž bude hlavní cenou, pětadvacetikilový sumec, horské kolo či hifi věž.

Dostih má tři favority

Tři klisny, Wenka, Abba a Perstyle tvoří hlavní skupinu favoritů nedělního Stříbrného poháru, hlavního dostihu na slušovické dráze. Ze tria ční nejvíc Wenka, již zdobí úspěch v silně obsazeném Frankerbergerově Memoriálu v Mostě. Klisnu povede žokej Donoval. Abba bude mít v sedle jezdce Petrlíka, s Perstyle pojede jezdec Žalud. Hlavní rovinový dostih na 2200 metrů je dotován částkou 135 000 korun. O Stříbrný pohár Slušovic může podle odhadů bookmakerů usilovat ještě Jumbo Jet. Tohoto na domácích tratích zatím neznámého polského plnokrevníka povede žokej Michna. Ve Slušovicích se v neděli poběží celkem deset testů. Na programu je osm cvalových závodů a dva klusácké dostihy.

V Brankách jako v Le Mans

Startovacím stylem, který proslavil slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, začne v sobotu v Brankách na Moravě závod Evropského motokrosového poháru Off road challenge. Závodník musí běžet od startovní čáry k motocyklu, který drží mechanik, a teprve pak se může vydat na start. Desetihodinový závod pro dvojice i jednotlivce začíná v sobotu v 8 hodin ráno. Konkurenci tvoří přes 250 závodníků z Česka, Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a Rakouska.

Jelínkova folkparáda v Roštíně

Už pátý ročník folkové přehlídky Jelínkova folkparáda bude v sobotu v rekreačním areálu Kamínka u Roštína na Kroměřížsku. Milovníci táboření se do Kamínek mohou sjet už dnes. Od 17 hodin tu budou u táborového ohně hrát a zpívat vítězové oblastní Porty a další místní písničkáři. V sobotu od 17 hodin v areálu vystoupí Pavel Lohonka Žalman, kapely Kamelot, Hop Trop, ale i méně známí Groove duo, Mošny nebo M. C. band. Hudební nadílku završí půlnoční country bál se zlínskou kapelou Podjezd. Sobotní večer moderuje Martin Čurda Juřík. Všechny chatky v Kamínkách jsou už sice zadané, ale pro stanování je volná plocha asi dvou hektarů.

Bambiriáda ve Zlíně

Už podruhé se ve Zlíně koná Bambiriáda, na které se dětem představí šestnáct občanských sdružení ze Zlínského kraje. Akce bude zahájena v pátek 25. května ve 13 hodin na náměstí Míru ve Zlíně, skončí v sobotu večer v 18 hodin. Pro děti budou připraveny stolní hry, vědomostní soutěž o Zlínu či v bojovém umění. Více se dočtete zde.

Přehlídka divadla pro děti v Hovězím

Šest divadel bude dnes a zítra v Hovězím soupeřit o postup do národního kola soutěžní přehlídky dospělých činoherních souborů hrajících pro děti. Pohádky a divadelní hry pro děti předvedou publiku soubory z Opavy, Krnova, Frýdku-Místku, Orlové a Ostravy-Poruby. "Letošního ročníku se účastní také místní divadelníci s pohádkou Vodník Mařenka," upozornila Jana Koňaříková z místního obecního úřadu. Děti uvidí také pohádku Sněhová královna, Šípková Růženka, Werichovu Lakomou Barku nebo hru Příběh nejen tygří. "Vítěze přehlídky porotci prozradí ještě v sobotu večer," uzavřela Koňaříková. Hraje se dnes od 8.30 hodin, poslední představení začne zítra v 18 hodin.

Orientální tanec o Májové noci

Zlínská orientální tanečnice Layla Abdel vystoupí v sobotu večer v Lázních v Kostelci u Zlína. Její vystoupení bude součástí programu nazvaného Májová noc, který v osm hodin večer začíná v areálu koupaliště. Layla bude tančit na klasickou hudbu Orientu, ale předvede i velmi atraktivní tanec za zvuků bubnů. Během večera uvidí návštěvníci rovněž malou módní přehlídku a vystoupení kouzelníka.

Hanáci slaví v Chropyni

Areál zámku v Chropyni na Kroměřížsku se stane v neděli dějištěm tradičních Hanáckých slavností. Již v 9 hodin se představí dětské folklorní soubory s pásmem k výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Ve 14 hodin je vystřídají soubory dospělých. Jejich vystoupení má název Zpívající paleta a bude věnováno Josefu Mánesovi. Vystoupí také dechovky a cimbálová muzika, součástí slavností bude i řemeslný jarmark. Slavnosti ukončí kácení máje. Od 18 hodin pak budou koncertovat rockové skupiny.

Májový den ve Slavičíně

Pestrý program pod názvem Májový den připravila na neděli slavičínská radnice. V zámeckém parku se uskuteční řada atrakcí, her a soutěží pro děti včetně projížděk na koních, ukázky výcviku psů a akrobacie leteckých modelů. Oddíl skautů zde postaví indiánskou osadu. Sportovní kluby zvou příznivce na fotbalový zápas Slavičín - Zlín, doplněný o vystoupení mažoretek, oddíl kuželek připravil pro veřejnost turnaje ve všech kategoriích. Zajímavou novinkou bude od 15 hodin soutěž v pojídání kabanosu s moderátorem Josefem Náhlovským.

Baťův kanálový maratón

Třetí turistický sjezd Baťova kanálu označovaný též jako Baťův kanálový maratón začne v sobotu dopoledne v areálu nového turistického centra u Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou. Maratón je turistický sjezd nemotorových říčních plavidel říčním úsekem Baťova kanálu. Akce je určena pro všechny, kteří se chtějí v pohodě svézt v poklidném proudu řeky Moravy. Osmnáctikilometrová trasa vede z Veselí nad Moravou do Rohatce, v pětikilometrovém korytu umělého plavebního kanálu připravili organizátoři pro zpestření měřenou časovku jednotlivců.

Na biojarmark do Hostětína

Jarní biojarmark se uskuteční tuto sobotu v Pitíně a v Hostětíně v Bílých Karpatech. Začne v 10.30 hodin slavnostním předáním Bartákova hrnce plného zlaťáků nejlepšímu biozemědělci roku 2000 Zdeňku Ševčíkovi na jeho farmě v Pitíně. V poledne se účastníci slavnosti vydají pěšky do Hostětína, kde začíná ve 13 hodin biojarmark s ochutnávkou a prodejem bioproduktů a tradičních řemeslných výrobků. Večer zahrají cimbálové muziky Dúbrava z Valašských Klobouk a Veronica z Brna. Pořadatelé zajistí i autobus pro noční rozvoz hostů do Slavičína a Bojkovic.