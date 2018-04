Bamberský dóm - krása na každém kroku

Je dominantou Bamberku rozsáhlý komplex Nové rezidence,nebo bamberská katedrála? Přestože je rezidence se svojí galerií a zahradou největší stavbou ve městě,většina návštěvníků má jasno: jedničkou je monumentální dóm.Bamberská katedrála, neboli dóm, je vidět již zdaleka. Čtyři štíhlé věže převyšují okolní domy o několik řádů. A však proplétáte-li se uličkami starého Bamberku, budete si moci dopřát pohled na katedrálu jen v případě,vyšplháte-li se na náměstí Domplatz. Dóm, jehož téměř tisíciletá historie je poznamenána i několika požáry, je vystavěn do tvaru obřího kříže doplněného čtyřmi věžemi. Gotickou přísnost stavby jakoby podtrhují tři vstupní portály - dva v čele, jeden z boku (ten je momentálně zakryt lešením v rámci rekonstrukce). Co vevnitř člověka udeří do očí na první pohled, jsou dvě apsidy v protilehlých koncích katedrály, z nichž ta starší je vyvýšena nad schodištěm. Hned vedle schodů návštěvníci obdivují zřejmě nejvzácnější práci zde v chrámu: sochu Bamberského jezdce. Jde o nejstarší dochovanou středověkou jezdeckou sochu vytesanou do kamene a odborníci jí přisuzují mimořádnou věrnost provedení. V centru pozornosti je také hrob Jindřicha II. a císařovny Kunegundy, který je umístěn přímo mezi dvěma schodišti vedoucími k východní apsidě. Právě od hrobky se dá pořídit snímek, který zabere největší část vnitřního prostoru katedrály - ten je ale i tak příliš rozsáhlý, než aby návštěvník mohl doufat ve slušnější výsledek. Prohlídka katedrály jako takové zabere přibližně hodinu a pokud budete mít ještě trochu času, nezapomeňte navštívit i Diecézní muzeum, které je přístupné pouze z vnitřku katedrály.Katedrála je otevřena od osmi ráno do šesti večer (duben až říjen) a od osmi do pěti (listopad až březen). V době bohoslužeb nejsou prohlídky povoleny.Pro postižené je k dispozici zvláštní vchod na boku katedrály.Každou sobotu v poledne (od května do konce října) se v katedrále konají varhanní koncerty. Vstup je volný.Bližší informace poskytne Arcibiskupský turistický úřad, Domplatz 5, 96049 Bamberk, tel. 0049951/502330, obecné informace Bamberský turistický úřad, Geyerswörthstr.3, tel. 0049951/871161.