Uzené pivo a 7 půllitrů za 6 eur. Ráj pivních flamendrů poblíž hranic

Uzenému pivu však musíte přijít na chuť. První půllitr totiž chutná tak, jako kdyby vám do piva někdo přidal uzený bůček či rozemletou ostravskou klobásu, a přitom ve vůni najdete i jemné tóny vanilky či banánu. Říká se, že kouřové či uzené pivo (Rauchbier) začne chutnat až při třetí sklenici, ale spousta zájemců to vzdá už po té první.

Kouřové pivo

Nejslavnějším pivovarem v Bamberku je Schlenkerla založený v roce 1678. Právě zde vynalezli bamberskou specialitu v podobě kouřového či správněji nakuřovaného piva, které patří k vyhlášeným místním atrakcím. Jedno pivo stojí v přepočtu asi 65 korun.

Mnohem zajímavější je speciální program s názvem Bamberský pivní povaleč, v jehož rámci dostanete za šest eur kartu, díky níž můžete ochutnat půl litru piva v každém z místních osmi pivovarů. Ještě štěstí, že za posledních 200 let počet pivovarů značně zredukovali, neboť na začátku 19. století se pivo vařilo na 60 místech a zahrát si tehdy na pivního povaleče nebylo za odměnu, ale spíše za trest.



Radnice na ostrově

Ale Bamberk není jen o pivu. Dva tisíce čtyři sta historických domů ocenilo UNESCO zapsáním města na seznam světového dědictví.

Zdejší kuriozitou je především stará radnice, nejfotografovanější objekt ve městě, stojící na umělém ostrůvku uprostřed řeky Regnitz.

Populární jsou i rozsáhlé zelinářské zahrady doslova v centru města, v nichž se pěstuje například vyhlášený bílý, zelený či růžový chřest (sezona začíná v polovině dubna) či slavná bamberská cibule, používaná na skvělé cibulové koláče.

Mezi další místní speciality patří například vepřové kolínko v omáčce z uzeného piva či plněná cibule v pivní omáčce.

Další bamberský unikát - radnice postavená na ostrově uprostřed řeky.

Nebezpečný Messerschmitt

Vyhlášené zahrady sehrály ještě jednu významnou roli v dějinách Bamberku a dá se říct, že možná zachránily město a jeho památky před totální zkázou. Ve městě totiž žil v rodině hoteliérů a obchodníků s vínem velmi talentovaný mladík, který se poněkud odrodil. Místo do ušlechtilého nápoje se zamilovat do techniky a po studiích v Mnichově se pustil do výstavby letadel. Jmenoval se Willi Messerschmitt a v polovině dvacátých let jednal s bamberskou radnicí o pozemcích, na kterých by postavil továrnu na výrobu letadel.

Radní mu to ale nakonec zamítli a Messerschmitt odešel do Augsburgu, kde se jeho společnost sloučila s Bayerische Flugzeugwerke. Je těžké říkat, co by bylo kdyby, ale stát v Bamberku továrna na výrobu slavných stíhaček Bf 109, asi by se město nevyhnulo totální destrukci spojeneckým letectvem. Bamberk měl naopak štěstí, neboť se mu válečná zkáza téměř úplně vyhnula, na rozdíl od 50 kilometrů vzdáleného Würzburgu, který byl kompletně zničen a vypálen.

Kromě památek návštěvníky přitahují především vyhlášené pivní speciály. Hotel rodiny Messerschmittových, z níž pochází slavný konstruktér vojenských letadel.

Malé Benátky

Tip iDNES.cz Chcete zažít středověkou atmosféru? Pak se vydejte do Bamberku o prázdninách, přesněji od 13. do 15. července, kdy se zde koná slavný pouliční festival, na který přijíždějí stovky akrobatů, kouzelníků, hudebníků a nejrůznějších komediantů. Obliba této zábavní akce rok od roku roste, takže je třeba zarezervovat ubytování se značným časovým předstihem, na festival totiž přijíždí na 200 tisíc návštěvníků.

Stovky starobylých památek přitahují také spoustu návštěvníků, každý rok do města zavítá na dva miliony turistů. Za návštěvu rozhodně stojí výstavní katedrála, na které pracovala huť Petra Parléře a kde je pohřben císař Jindřich II., který udělal krátce po roce 1 000 z Bamberku sídlo římské říše, když zde založil biskupství a později i katedrálu (letos slaví 1 000 let). A zavítat byste měli i do malebné rybářské uličky zvané Malé Benátky, v níž můžete ochutnat další místní specialitu, smažené kapří půlky.

Při procházce městem využijte jednu z novinek, které pro návštěvníky připravila radnice. Na webových stránkách města www.bamberg.info si můžete stáhnout plánek procházky městem a k tomu si do mobilu stáhnout v češtině namluvenou prohlídku. Dvouhodinová vycházka po městě s místním průvodcem, ovšem v němčině, vyjde na sedm eur, studenti platí čtyři eura.

Slavná čtvrť rybářských domků přezdívaná Malé Benátky

Pokud vás zajímá historie bamberských pivovarů, vydejte se na kopec Michelsberg, kde stojí Franské pivovarnické muzeum. Další atrakci představuje domek, kde se v roce 1829 v chudé židovské rodině narodil Levi Strauss, který v 18 letech odešel do Ameriky, kde vymyslel "nezničitelné" džínové kalhoty. Návštěva expozice v rodném domě stojí dvě eura.

Ideální dopravu do Bamberku představuje auto, vzdálenost z Prahy je 350 km. Drtivou většinu trasy pojedete po dálnici, takže budete v Bamberku za necelé tři a půl hodiny. Dvoulůžkový pokoj na jednu noc pořídíte zhruba od 60 eur.