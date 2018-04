Bamberk: místo nejen pro aféry

Nová rezidence - největší budova v Bamberku. Bamberské nábřeží nejlépe vynikne při projížďce lodí. Zdobený oblouk nad vchodem Odpuštění Bamberská katedrála při pohledu od náměstí Domplatz.

Vydejte se přes vodu po starém kamenném mostu, který vede středem Staroměstské radnice vystavěné na malém ostrůvku - a můžete číst v historii a architektonických stylech jako v otevřené knížce. Pohleďte jen na samotnou radnici: už tím, že stojí sama uprostřed vln, vzbuzuje pozornost. Freskami zdobená hlavní budova přechází ve velkolepou průchozí věž s rokokovými motivy a na tu je zase nalepený hrázděný domeček známý jako Häuslein, který balancuje na záhlaví mostního pilíře. A co teprve přejdete-li na druhý břeh a začnete stoupat vyzdobenými zákoutími směrem k hlavní chloubě města bamberské katedrále. Cestu lem ují příjemné obchůdky, kafetérie, které se, jakmile se jen trochu oteplí, ihned rozlézají do ulic, či zdobené štíty měšťanských domů dotvářejících kulisu starého města. Pokud vystoupáte až na Domplatz, vydlážděné náměstí přímo před katedrálou, možná se neubráníte dojmu, že to vše tak trochu připomíná Hradčany. Křivolaké uličky tam dole - to je přece bamberská Malá Strana, strohé věže a zdobené vstupní portály monstrózní stavby v zádech - to je zase variace na Svatovítskou katedrálu, a palácový komplex Nové rezidence nejvíce připomíná siluetu Hradčanského náměstí. I bamberský Petřín by se našel: s tím rozdílem, že na kopci vypínajícím se nad tím vším není rozhledna, ale do daleka svítící kostel svatého Michala. Kostelů má Bamberk až neuvěřitelně mnoho. A s nimi je také spojena jedna z největších atrakcí ve městě,která přitahuje návštěvníky a turisty i v zimě. Pokud si tedy chcete pobyt ve městě ozvláštnit, počkejte s návštěvou až na konec roku. Právě v období adventu (až do šestého ledna) mohou příchozí v Bamberku obdivovat výstavu vánočních betlémů, které na čas ovládnou město. Na více než třiceti místech (kromě kostelů i v muzeích a na náměstích) jsou zde vystavovány originální, často velmi zdobné jesličkové výjevy - a to od nejmenších až po ty nejvýpravnější, které obsahují stovky vyřezávaných figurek. Mimochodem tradice vyřezávání jestliček je v Bamberku stará přes čtyři století a místní obyvatelé ji pečlivě udržují i pro budoucí generace. Dozvědět se o těchto zvycích může přitom každý, koho jesličkové slavnosti zajímají. Stačí zajít do turistického informačního centra nedaleko místní Staroměstské radnice,kde mají k dispozici také veškeré brožury o městě.Do Bamberku se pohodlně dostanete autem přes Rozvadov směrem na Bayeruth a pokud pojedete z Prahy, urazíte vzdálenost asi 330 kilometrů. Cesta samotná vede příjemnou krajinou. V Bamberku odstavte vůz buď na záchytném parkovišti na okraji města nebo v podzemních garážích poblíž centra - Bamberk není tak velký, aby se nedal prochodit pěšky.