VIDEO: Cesta do středu Země. Horkovzdušný balón vletěl do jeskyně

Letos je tomu přesně deset let, kdy do útrob jeskyně Mamet v chorvatském pohoří Velebit skočil známý adrenalinový milovník Felix Baumgarnter. Tento týden se ve Velebitu uskutečnil další zajímavý kousek.

Baumgartnerův krajan Ivan Trifonov zamířil na dno této 206 metrů hluboké jeskyně s pomocí horkovzdušného balónu. Tam se mu podařilo bezpečně přistát a poté s balonem opět vzlétnout zpátky na zemský povrch.

Vstupní otvor do jeskyně měří 60 × 70 metrů a patří k největším v Chorvatsku, ale i tak musel Trifonov použít speciálně upravený balón. Byl menší než tradičně používaný typ a místo obvyklého koše seděl Rakušan s chorvatským pasem na dvou ocelových lahvích s plynem.

"Měl jsem příležitost, která se naskytne jednou za život," řekl Trifonov serveru BBC. "Jde o velice obtížný projekt. Musíte mít správný balón, vhodné počasí a správné zázemí. Nemyslím si, že by někdo toto dobrodružství mohl zopakovat, opravdu o tom pochybuji."

Celý let trval 26 minut (18 minut od vstupu do jeskyně až do jejího opuštění) a jeho organizátoři ho prezentovali jako poctu Julesu Verneovi a jeho skvělé knize Cesta do středu Země.

Trifonov se tímto výkonem zapsal do Guinessovy knihy rekordů, pro sedmdesátiletého muže jde přitom už o několikátý zápis do této knihy. Jako první člověk na světě přeletěl horkovzdušným balónem přes Středozemní moře, přes severní a později také přes jižní pól. Létal také nad Jeruzalémem, Velkou čínskou zdí nebo nad Kremlem.