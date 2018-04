Balkónová krása rozkvétá v kanárském Teroru

Žádný teror v tomto městečku na ostrově Gran Canaria samozřejmě ale na hosty nečeká. Naopak. Čeká je pohodová atmosféra, krásná katedrála, zajímavé jídlo, kromě neděle (to se pořádají trhy a velké mše) neobvyklý klídek a... no přece ty balkóny.

Vskutku málokde na světě dokáže tato část domu vzbudit takovou pozornost jako v Teroru. Když jsou svátky, tak se na balkónech třepetají vlajky a k výzdobě zde slouží vše, co dům dal. Například i obyčejná konvička na mléko, sombrero, kytara, obilný klas či vyschlá kukuřice. Balkónový ráj je v kanárském Teroru jedinečný i ve světovém měřítku.

Kanárské ostrovy zná už téměř každý, přestože každý na nich nebyl. Ostrov Gran Canaria a jeho pláže zná už o něco méně lidí. Jedno z nejkrásnějších míst ostrova je schované v kopcích vnitrozemí. Jeho jméno zní hrůzostrašně - Teror. To je ovšem vše, co na něm hrůzostrašného je. Rozkvétá zde spíše krása, například nádhera místních balkónů.

Teror v jazyce původních obyvatel ostrova Guančů znamená "vodu" nebo "pramen". A je to skutečně pramen zážitků. Do dálky svítí svoji bílou barvou, jakoby jej malíř chtěl schválně zvýraznit na někdy šedé krajině.

Dokonale zachovalá původní architektura je hlavním magnetem pro všechny návštěvníky. Bíle omítnuté domy jsou zdobeny nádhernými balkóny, vyřezávanými z kanárské borovice. Tato původní architektura má své kořeny ve stavitelském umění Maurů a Andalusanů.

Protože ženy bohatých muslimů nemohly chodit ven, obešli architekti tento islámský příkaz právě stavbou krytých balkónů, odkud dámy mohly nerušeně sledovat život na ulicích, skryty za závojem vyřezávaných dřevěných krajek. V takovém množství a v tak kompaktním a neporušeném celku se tyto původní domy zachovaly právě jen v Teroru.

Chcete-li nahlédnout i do interiéru, není nic snazšího než navštívit první dům na začátku Balkónové ulice. Tam je totiž Muzeum patronů Panny Marie. V atriu, lemovaném dřevěnými sloupkovými pavlačemi, utápějícími se v zeleni, stále panuje atmosféra dob dávno minulých. V jednotlivých místnostech je pak vystavena řada darů Panně Marii, klenotů i předmětů denní potřeby z minulých století.

Chcete-li obdivovat pouze architekturu, je vhodné sem přijet ve všední den, kdy město žije poklidným životem. Při svých toulkách v centru se zastavte i na malém náměstí Teresy Bolívarové. Bylo pojmenováno po manželce jihoamerického revolucionáře Simóna Bolívara, jejíž prapradědeček Bernardo Rodríguez del Toro se tu narodil.

Zatímco ve všední dny je to příjemné tiché letovisko s necelými 12 000 obyvateli, v neděli se mění v hektické tržní centrum, které přitahuje obyvatele širokého okolí a turisty z celého světa, kteří na ostrově vždy přebývají.

Chcete-li se naopak zúčastnit bombastických mší a proplétat se davy koupěchtivých lidí, přijeďte v neděli. V létě tu můžete potkat i samotného kanárského biskupa, který zde má, přímo za kostelem, nádherné letní sídlo. Nejvíce poutníků sem však přijíždí každoročně 8. září, kdy je svátek Panny Marie z borovice, patronky ostrova. Právě ve větvích kanárské borovice se na tomto místě v roce 1482 zjevila Panna Marie prvnímu biskupovi Gran Canarie, Juanu Fríasovi. Krásně zrestaurovaný kostel, věnovaný patronce ostrova, je středem městečka, které bylo v roce 1979 vyhlášeno královským ediktem jako "Historický umělecký komplex".

JAK SE TAM DOSTAT

Na Kanárské ostrovy létá několik cestovních kanceláří a nejvíce letů směřuje právě na ostrov Gran Canaria, kde leží město Teror. Do něj se dá dostat v rámci pořádaných výletů, ale i autem či místním autobusem. Od správního centra Las Palmas je městečko vzdáleno 21 kilometrů.

CO SI KOUPIT

Kapitolou samou o sobě jsou zdejší parfémy. Jedná se o stoprocentní výtažky z místní květeny, zejména ze strelicií. Nechybí tu ani prodejna se suvenýry, které se vyrábějí jen v Teroru. Jsou to kanárské nože s kostěnými rukojeťmi, vykládanými zlatem či stříbrem, krajky, výšivky, řezby či původní hudební nástroje.