Bali zůstává přes všechnu otřesu Indonésie bezpečné

Indonésii se již téměř dva roky píše a hovoří jako o zemi kterou provází brutální výbuchy násilí a chaosu. Teď navíc probíhá mezinárodní vojenská intervence ve Východním Timoru, který stále Indonésii patří. Jet či nejet za těchto podmínek do této ostrovní země jihovýchodní Asie? Ministerstvo zahraničí před několika dny vydalo prohlášení, že čeští turisté by se měli radši Indonésii - a zvláště Timoru vyhnout. Je pravda, že na mnoha místech státu (Východní Timor, Moluky, Aceh, Jakarta) to neustále vře a nelze vyloučit, že by se zde našinec mohl dostat dokonce i do životu nebezpečných situací. Ovšem realita indonéského života bývá poněkud jiná. "Když v některých částech hlavního města Jakarty zuří nepokoje, tak v jiných plyne život naprosto normálně. Lidé si toho už ani většinou nevšímají. Leda si to přečtou druhý den v novinách či se na to podívají v televizi," říká jeden český diplomat, který pracuje v metropoli Indonésie. "Nebezpečí sice nelze podceňovat, ale Indonésané většinou na cizince neútočí." Úplně jiným případem je pak ostrov Bali, kam míří většina zahraničních turistů, kteří přijíždějí do Indonésie. Samozřejmě, že na ostrově dochází ke krádežím či dalším kriminálním činům. Jenže žádné vážnější útoky na cizince zde zaznamenány v posledních letech nikdy nebyly. Jediným problémem tento rok bul útok místních obyvatel proti některým stánkům se suvenýry a malým pouličním restauracím, z nichž některé pak lehly popelem. Tyto útoky však byly podle vyšetřování policie vyřizováním obchodních sporů mezi domorodci. Po několika hodinách vše ustalo a turisty tento konflikt nijak nezasáhl. Bezpečnostní odborníci navíc připomínají, že na Bali panují zcela jiné podmínky než v konfliktních oblastech země. Například obyvatelstvo Bali je nábožensky téměř homogenní (většinu tvoří hinduisté) a neodehrávají se zde nábožensky motivované spory jako jinde. Ostrov je zatím také ušetřen sociálního neklidu, protože právě kvůli masovému přílivu turistů se jedná (společně s hlavním městem Jakartou) o vůbec nejbohatší indonéskou provincii. Obyvatelé Bali také nemají sebemenší zájem, aby svými konflikty "vyhnali" návštěvníky z ostrova, protože by přišli o většinu svých zisků. Také mají velmi špatné vzpomínky na léta 1965 a 1966, kdy zde při politicky motivovaném násilí zahynulo přes 80 000 lidí. Ani tehdy se to ovšem netýkalo cizinců. Závěrečná otázka tedy může znít: Lze na Bali vyloučit podobné nepokoje jako v jiných částech současné Indonésie? Samozřejmě, že ne. Ty nelze vyloučit nikde na světě. Jedinou radou je, že nezbývá než před odjezdem do této části světa pozorně sledovat všechny dostupné informace a svoji dovolenou, či její případné odvolání, si zařídit podle momentální situace. V současnosti vám ale nic vážnějšího na Bali nehrozí.