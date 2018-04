Bali přežilo zemětřesení i teroristy. Přežije i turisty?

Ani Jiří Pánek, Čech žijící na Bali už sedm let, si nemyslí, že by návštěvy turistů "ničily“ místní život.

"Balijci přemýšlejí jinak než my. O budoucnosti moc nepřemýšlejí. Nikdy to neměli zapotřebí. Zdejší vyrovnané počasí, kdy se teploty celý rok pohybují mezi dvaceti až třiceti stupni, kdy lidé věděli, že budou mít úrodu i třikrát za rok a že jejich výjimečné náboženství a zvyky je drží pohromadě, je vedlo k tomu, že žili jen přítomností,“ vysvětloval mi pan Pánek u bazénu hezkého turistického komplexu v jihobalijském přímořském středisku Seminjak. Pili jsme u toho heineken.

Přes ulici byla "německá“ kavárna, nedaleko "francouzská“ prodejna baget, pak pravá "italská“ pizza či "anglický“ butik. Mezi tím všudypřítomné větší či menší chrámy a chrámečky, kterých je na Bali prý víc než sto tisíc. Což je číslo neuvěřitelné, ale po cestách po celém ostrově rozumově přijatelné.

Jenže to všechno, stejně jako stovky nových hotelů a penzionů, které zde za posledních dvacet let vyrostly, je pouze na povrchu. Změna, především společenská, probíhá uvnitř balijské společnosti.

Lidé se stěhují z venkova za prací, za svými turisty. Mnohé oblasti zůstávají poloprázdné, další byly prodány na výstavbu domů, hotelů, silnic či několika golfových hřišť.

Západní požadavky na dodržování času sice pomalu a postupně, ale zcela vykolejily tradiční způsob života. Ten byl založen na nesmírně těsném sepětí s náboženstvím a dodržováním nejrůznějších rituálů. Dnes na ně zbývá pramálo času. Mnozí Balijci je dokonce přestávají dodržovat, což bylo předtím naprosto nemyslitelné, protože by byli z místní společnosti vyobcováni. Ale hinduističtí kněží, a to také kdysi neexistovalo, už nad částí místní populace ztratili kontrolu.

Michel Picard, jeden z největších znalců ostrova, který napsal jednu z nejznámějších západních knih o této části světa, tvrdí, že Bali se už dávno stalo "turistickou kulturou“. "Místní lidé začínají hledat potvrzení své balijské identity v zrcadle, které jim nastavili turisté,“ píše Picard v knížce Bali: kulturní turismus a turistická kultura.

Je to ale skutečně tak jednoznačné? Není už cesty zpět?

Jednoznačné to pořád není, ale cesta zpět už neexistuje. "Kam by vedla? K jízdě na buvolu?“ ptá se "český“ Balijec Suki. Všichni vědí jediné: cesta do ráje to není. Ale z bývalého ráje na dlouhou cestu zestejnění má Bali už nakročeno.