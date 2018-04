Metylalkohol hrozí i na dovolené. Turistka oslepla z koktejlu na Bali

O případu devatenáctileté americké turistky informovala zahraniční média v průběhu srpna. Mladá žena vypila v místním baru asi osm koktejlů, které byly namíchány z araku a ovocného džusu. Oblíbená místní lihovina arak, pocházející zřejmě z pašovaných, podomácku vyrobených zdrojů, však byla kontaminovaná metylalkoholem, napsal australský deník Herald Sun.

Po asi 35 hodinách, když americká turistka přiletěla na Nový Zéland, začala trpět dušností a zhoršeným zrakem. Dívku sice okamžitě začali na pohotovosti v nemocnici ve městě Christchurch léčit na otravu metylalkoholem, její zrak se ale v následujících čtyřech týdnech dál zhoršoval.

Loni si odvezla trvale poškozené zdraví z indonéského ostrova Lombok 25letá australská zdravotní sestra Jamie Johnstonová poté, co také ochutnala několik místních koktejlů s arakem. Mladá žena zkolabovala na mezinárodním letišti Denpasar a byla převezena do místní nemocnice, kde ji začali léčit na otravu metylalkoholem. Australská vláda ji po několika dnech nechala transportovat do nemocnice v Newcastlu. Navzdory intenzivní léčbě ale žena přesto skončila s trvalým poškozením mozku a má vážné potíže s chůzí i s řečí.

Největší metylalkoholová tragédie se odehrála na Bali v roce 2009, kdy zde na tuto otravu zemřelo celkem 25 lidí, z toho čtyři zahraniční turisté.