Skok z balkonu a smrt. Turisté na Baleárách umírají při podivné zábavě

Zatímco loni žádná zranění nebyla smrtelná, letos nepomohly úmrtím zabránit ani letáky s varováním, pokuty a ani kampaň britské asociace cestovních kanceláří. Mnozí z turistů, kteří se takto baví, totiž pocházejí z Británie.

„Konzulát by měl více tlačit na britskou vládu, aby zintenzivnila kampaň proti balconingu,“ řekl deníku El País, místopředseda asociace mallorských hoteliéru a ředitel hotelu v letovisku Magaluf. Právě to je centrem zábavy mladých turistů, která vznikla před několika lety původně jako skákání z balkonů do hotelových bazénů.

Hoteliéři na Baleárských ostrovech už roky spolupracující s místními úřady, aby balconingu zabránili. Kromě vyvěšování varovných letáků zvýšili mnozí také počty lidí pro noční ochranu hotelů, někteří se snaží alespoň ubytovávat mladé návštěvníky do co nejnižších pater, jiní chystají instalovat na balkonech zábrany.

V Magalufu zemřela letos v dubnu při přelézání z balkonu na balkon devatenáctiletá Britka, po ní irský mladík, který vypadl takto ze sedmého patra a minulý měsíc podobně zemřel 18letý Brit. Poslední obětí zřejmě vlastní hlouposti se v tomto letovisku stala třiadvacetiletá Němka, která v pondělí odpoledne vypadla ze druhého patra hotelu, když se snažila přelézt z balkonu na balkonu. Výsledky pitvy zatím nejsou známy, ale podle deníku El País je pravděpodobné, že svou roli sehrál i alkohol.

Radnice měst Palma de Mallorca a Calviá se snaží pádům z balkonů zabránit pokutami. Tomu, koho při přelézání přistihnou, hrozí pokuta až 600 eur (asi 15 600 Kč).