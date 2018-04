Na dovolenou na oblíbené Baleáry: poradíme, který ostrov si vybrat

Přelidněný mumraj (Mallorca), party island (Ibiza), ostrov pro snoby (Menorca) a jakési skalisko (Formentera) – to jsou nejobvyklejší klišé spojovaná s jednotlivými Baleárskými ostrovy. Leccos je na nich pravdy, na druhou stranu bychom věc neměli vidět tak přímočaře. Na Mallorce najdete i krásná přírodní zákoutí, kam zavítá jen málokdo. Ibiza rozhodně nabízí víc než mondénní bary tepající rytmem techna až do svítání a kvůli dovolené na Menorce není bezpodmínečně nutné se zadlužit.

Faktem je, že turistický rozvoj posledních padesáti let důkladně změnil tvář všech ostrovů. Místy to není zrovna úžasný pohled, třeba na betonová letoviska kolem Palmy. Nelze ale popřít, že peníze, utracené turisty na Baleárských ostrovech, přinesly mnoha místním lidem prosperitu. Zatímco na konci Frankovy éry patřilo souostroví k nejchudším částem Španělska, dnes se řadí mezi hospodářsky silnější oblasti. A k tomu by bez turistického rozvoje nedošlo.

Největší a nejnavštěvovanější Mallorca

Mallorca, zdaleka největší a nejnavštěvovanější z Baleárských ostrovů, nabízí víc než jen nevzhledné resorty kolem hlavního města Palma de Mallorca. Má krásné, strmé a členité západní pobřeží, dechberoucí horské scenérie i docela málo frekventované vnitrozemí. To všechno snadno prozkoumáte autem z půjčovny, což vyjde na pakatel, a umožní vám to dostat se i na místa, kam nevede veřejná doprava.

Pláže jsou na Mallorce většinou písčité, ty největší se táhnou na východ od Palmy a pak na severu ostrova v zálivu Alcúdia. Pokud hledáte něco klidnějšího, tak doporučíme zátoku Mondrago na jihovýchodě ostrova, úplně sami tam asi nebudete, ale přece jen se jedná o odlehlejší část Mallorky. Za pěknými nízkými skalkami se tam táhne les a moře se hodí i pro šnorchlování.

Scenéricky nejhezčí oblastí ostrova je rozhodně pohoří Tramuntana lemující severozápadní pobřeží. Jeho vápencové vrcholy se blíží „krkonošské“ úrovni (nejvyšší Puig Major, 1445 m n. m.) a hlavně padají velmi strmě k moři. Nevynechte úsek silnice mezi Valldemossou a Sóllerem, který se klikatí stovkami zatáček a za každou z nich se otevře nový pohled na skalnaté pobřeží pod vámi.

Západní pobřeží Mallorcy mezi Valldemossou a Deiá Pláž v přístavu Port de Sóller na Mallorce, jediná písečná pláž na západě ostrova.

Ve Valldemosse sice neuniknete „historickému bulváru“ (v jedné z cel bývalého kláštera strávili společně zimu 1838–1839 hudební skladatel Fryderyk Chopin a spisovatelka George Sandová), ale mimořádně krásná poloha městečka snad vyváží turistický kýč. A pokud si z Valldemossy uděláte pěší výšlap na vrchol Teix (1068 m n. m., asi 3 hodiny, značeno), tak vás davy určitě obtěžovat nebudou.

Do třetice trochu jiná Mallorca: klášter Lluc na severozápadě ostrova. Historická lokalita v horské kotlině pohoří Tramuntana platí za nejdůležitější poutní místo Mallorky. Zkuste si naplánovat návštěvu tak, abyste se mohli zaposlouchat do tónů místního smíšeného sboru, který byl založen již v 16. století a denně zpívá v místním kostele. V klášterních celách lze i přespat a pokud byste se na Mallorce octli během prvního srpnového víkendu, můžete se zúčastnit tradičního nočního pochodu z Palmy, jehož cílem je právě klášter Lluc. Akce se katalánsky nazývá Marxa d’es Güell a Lluc a peu, ale pozor, vyráží se v 11 hodin v noci a bude vás čekat 50 kilometrů...

Nezvyklý obrázek z Mallorcy: jezera Cúber a Gorg Blau pod nejvyšším vrcholem Puig Major

Méně turistická Menorca

Menorca znamená menší ostrov a je to pravda. Jeho plocha je ve srovnání s Mallorkou jen pětinová a turistů sem přijíždí sotva desetina. Výsledkem je klidnější prostředí, prosté turistického velkoprůmyslu, a také o něco vyšší ceny. Menorca na rozdíl od Mallorky nemá horské panoráma – terén je vesměs mírně zvlněný a pobřeží sice členité, ale nevysoké. Venkovské oblasti vyzařují původní, návštěvnickým ruchem ještě nezkaženou atmosféru.

Pokud je vaším cílem dlouhá písečná pláž, pak nejdelší takovou najdete v lokalitě Son Bou na jihu ostrova. Zubatý pás písku měří asi dva kilometry. Výběr je ale samozřejmě mnohem větší, na Menorce napočítáte asi 70 menších zátok lemovaných plážemi, zhruba polovina z nich je bez turistické infrastruktury, takže s malým provozem návštěvníků. Náš tip vede do lokality Cala Pregonda na severu. Tady je pobřeží členité, voda tyrkysově zbarvená, rezavý písek přechází v nízké skalky a můžete si zaplavat kolem několika menších ostrůvků.

Správní středisko ostrova Mahón (katalánsky Maó) působí maloměstsky, až téměř vesnicky. Sídlo má ale mimořádnou polohu: rozkládá se na plošině nad asi šest kilometrů dlouhým a velmi úzkým zálivem a je to jeden z nejlepších přirozených přístavů na světě. Centrum projdete za pár desítek minut, zastavte se na tržišti, které je netradičně umístěno na nádvoří bývalého kláštera. Architektura města nese zřetelné britské vlivy, což je připomínka britského panství nad ostrovem, které trvalo po většinu 18. století.

Na opačném, západním konci ostrova pak leží Ciutadella, věčný rival Mahónu. Bývalé hlavní město Menorky sice tuto pozici ztratilo právě ve prospěch Mahónu, zůstalo však církevním střediskem, proto tam spatříte mj. menorskou katedrálu a mnohem víc historických budov než v Mahónu. Podobně jako Mahón leží i Ciutadella nad dlouhým a velmi úzkým zálivem.

Přístav v Ciutadelle (Menorca) Pláž Binicodrell na jihozápadě Menorcy

Divoká a rušná Ibiza

Ten rozdíl je patrný na první pohled: zatímco na Mallorce budete potkávat nejčastěji starší a střední věkové ročníky, případně rodiny s dětmi, dav, který míří na Ibizu, je o poznání mladší. Především správní středisko ostrova, Ibiza (katalánsky Eivissa) si vydobylo pověst místa, kam mladí jezdí za noční zábavou a moderní muzikou. Tomu odpovídá i denní režim, o půlnoci bude v centru Ibizy rušněji než třeba odpoledne.

Informace http://www.illesbalears.es: Oficiální turistický portál Baleárských ostrovů

www.spain.info: Turistické možnosti ve Španělsku

http://www.seemallorca.com/beaches: Přehled nejvýznamnějších pláží na Mallorce

Město Ibiza má kompaktní středověké jádro, ze všech baleárských měst nejvíce autentické. Říká se mu D’ Alt Vila (Horní město) a jde o myriádu strmých, úzkých uliček, které šplhají do vrchu nad starým přístavem. Nahoře trůní zdaleka viditelná katedrála. Při úpatí kopce můžete zase navštívit nedávno znovu zpřístupněnou punskou metropoli Puig des Molins, komplex obrovského pohřebiště založeného zde v dobách, kdy Ibizu ovládali Kartáginci. Staré město Ibizy je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Zátoka Sol d’en Serra na Ibize Pohled na Horní město v Ibize z odplouvající lodi

Pláže jsou na Ibize většinou krátké, nejčastěji písečné, ty v okolí největších středisek (Ibiza, Sant Antoni, Santa Eularia) bývají v létě přeplněné. Méně ruchu čekejte na severním pobřeží, pěknou scenérii, ale malou pláž má např. zátoka Cala Portinatx. A pokud chcete zkusit něco jiného, zamiřte do zátoky Sol d’en Serra jižně od letoviska Cala Llonga. Trochu obtížnější příjezd, který vede po prašné cestě, vyváží menší hustota návštěvníků. Na oblázkovou pláž navazují členité útesy a tyrkysové moře je nádherně průhledné.

Oblíbený denní výlet vede z Ibizy na nevelký ostrov Formentera, viditelný jižním směrem z Horního města v Ibize. Lodní linky na Formenteru provozuje řada společností, pro prozkoumání plochého ostrova se hodí bicykl, který si můžete půjčit v přístavu. Na dvou kolech se snadno dostanete až k majáku La Mola na samém východě ostrova, v dramatické poloze nad kolmými útesy.

Bouřkové mraky nad pobřežím Ibizy

S cestovkou nebo na vlastní pěst?

Obvyklé klišé, totiž že sami pořídíte dovolenou znatelně laciněji než s cestovní kanceláří, v případě Baleárských ostrovů nemusí vždy platit. Až na výjimečné nabídky typu „last minute“ totiž při individuální cestě zaplatíte poměrně velký peníz za letenky. V sezoně vyjdou lety (s přestupem) z Česka zpravidla na nejméně 5000 korun, přímé lety s Travel Service stojí díky faktickému monopolu na charterové lety obvykle ještě víc. Cestovní kanceláře nabízejí týdenní pobyty s ubytováním, leteckou dopravou a základní stravou v hlavní sezoně od 11 000 korun.

Baleárské ostrovy v číslech Ostrov Rozloha (km²) Počet obyvatel Nejvyšší bod Počet turistů za rok (miliony)* Mallorca 3 640 865 000 Puig Major 1445 m 10 Menorca 702 95 000 Monte Toro 358 m 1 Ibiza 572 133 000 Sa Talaia 475 m 2,5 Formentera 82 12 000 119 m zanedbatelný * přibližný údaj, pouze návštěvníci s alespoň jedním přenocováním