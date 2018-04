Balaton, maďarské moře, vysychá

Balaton je největším jezerem střední Evropy, jeho plocha činí 596 kilometrů čtverečních. Je však poměrně mělký, jeho největší hloubka nedosahuje 11 metrů a průměrná hloubka jezera je 3,5 metru.

Na jižním břehu můžete jít často i několik set metrů, než dosáhnete větší hloubky. I proto je Balaton velice vhodný pro rodinné pobyty. Jeho voda se rychle prohřeje a děti tady mohou dovádět celkem bezpečně. Kvůli své malé hloubce je však Balaton velice citlivým ekosystémem, ohrožovaným zvláště letními vedry doprovázenými suchem.

A to je přesně počasí posledních dvou let. Z jezera se dnes odpařuje více vody, než kolik jí dokážou deště a nepočetné přítoky doplnit. Hladina jezera tak v posledních dvou letech neustále klesá a dnes je na 65 centimetrech nad hladinou Jaderského moře. Optimální hodnota by přitom byla asi 100 centimetrů.

Navíc hrozí, že když bude suché a teplé počasí pokračovat, klesne hladina vody do konce srpna o dalších 20-30 centimetrů. Pokles ještě neohrožuje kvalitu vody, lodní provoz na jezeře ani pohodlí turistů. Podle mnohých by se však v dohledné době mohl přiblížit kritické hranici, a žádají proto doplnit vodu do jezera uměle.

"Vodu do jezera mohou dodat pouze deště," tvrdí však ekolog Vilmos Fejér. Odmítá návrhy na stavbu umělého kanálu, který by do Balatonu přivedl vodu z některé z větších řek. Stálo by to miliardy a říční voda by podle něj mohla zapříčinit větší ekologické problémy než dnešní sucho.

Strach o osud jezera je podle něj stejně nepodložený, dosavadní zkušenosti dokládají, že jednou za několik let podobný pokles hladiny vždy přichází. Skeptičtější jsou klimatologové poukazující na předpovědi, podle kterých hrozí celému území Maďarska v dalších padesáti letech stále větší tepla, nedostatek srážek a následkem toho vysychání.

V případě, že by se vyplnily předpovědi pesimistů, hrozí, že se bez radikálních opatření "maďarské moře" během příštích desetiletí promění v teplou louži. "Každý, kdo půjde kolem, by do Balatonu měl nalít litr vody," reaguje například na problém jeden z účastníků internetové diskuse na toto téma.