Balaton: tip na dovolenou pro milovníky teplé vody, kolaře i gurmány

Legendární scéna z filmu Pupendo, v níž se Jaroslav Dušek brouzdá Balatonem utopeným v mlze, je k největšímu středoevropskému jezeru nespravedlivá. Maďarům můžeme Balaton spíš závidět. Věděli to už Češi i Slováci, kteří sem jezdili, kdy pro ně ještě byla cesta na Západ zapovězená.

Starší, kteří tu již byli, se dnes mohou přesvědčit, jak se tu zvedla kvalita služeb. A pro mladší, kteří ještě nestačili Maďarsko objevit, může být tajným tipem na pěknou dovolenou.

Balaton je nadstandardně teplý. V létě má 26 až 28 stupňů a je vhodný pro rodiny s malými dětmi i pro ty, kteří se teprve učí plavat. Rozhodně se tu neutopí. V jezeře je průměrná hloubka tři až čtyři metry, ale hlavně na jižní straně můžete jít docela dlouho a voda vám bude maximálně po pás.

S vodními lyžemi, na šlapadle, s rybářským prutem i na kole

Jezero je ideální pro různé vodní sporty. Můžete tu surfovat, odpočívat na šlapadle nebo si v třeba v letovisku Vonyarcvashegy vyzkoušet svůj um na vodních lyžích. I když to asi napoprvé nevyjde a poroučíte se do vody, nevzdávejte to! Na své si tu přijdou i rybáři, potřebný lístek se dá sehnat v obchodech s rybářskými potřebami.

Dovolená u Balatonu vás nezruinuje. Za denní vstup na pláž v Balatongyöröku s modrou vlajkou signalizující nejvyšší kvalitu vody zaplatí dospělí opravdu symbolických 600 forintů, tedy zhruba 60 korun, a děti polovic. S Balaton kartou budete mít navíc slevu 40 procent.

Odpočinout na největším středoevropském jezeře si můžete i na šlapadle. Rybí csárda v Keszthely

Nenechte si ujít pohled na Balaton z vyhlídky Szépkilátó při Balatongyöröku, opravdu stojí za to. U jezera se tyčí masiv Badacsony, kolem nějž se pěstuje místní víno, na které jsou Maďaři velmi hrdí. A když se budete chtít na Balaton podívat opravdu z výšky, můžete využít nabídku proletět se nad ním balonem, nabídky najdete v každém hotelu. Do kapsy pak ale pochopitelně sáhnete mnohem hlouběji.

Radši zpátky na zem. U Balatongyöröku nasedněte na kolo, a když se vám nebude chtít objíždět celé jezero, můžete pro své zdraví něco udělat na kratší, asi patnáctikilometrové trase do Keszthely, které je neoficiálně považováno za hlavní město celého Balatonu. A cestou můžete zastavit u jedné z vesnic na trase. Vlastní, špičkově vybavenou pláž, má Vonyarcvashegy i Gyenesdiás.

Na pláži v Balatongyöröku

Najdete ji i v Keszthely, městečku, o jehož podobu se zasloužila aristokratická rodina Festetics. Zastavte se určitě v místním pěkném barokním zámku, který obklopuje anglická zahrada. Můžete tu vidět i muzeum kočárů a knihovnu s 90 tisíci svazky knih. Nejcennějším kouskem je Chronica Hungarorum z roku 1488. "Když přijede student s potvrzením, že ji potřebuje ke studiu, normálně ji dostane do ruky," řekla mi maďarská průvodkyně Eszter.

Další atrakcí městečka Keszthely jsou četná muzea rozesetá kolem pěší zóny, která vede z hlavního náměstí na zámek. Najdete tu třeba muzeum hraček všeho druhu, kde si budou hlavně malé děti připadat jako v ráji, či panenek v pestrobarevných lidových krojích ze všech koutů Maďarska. Tady je k vidění i úžasná několikametrová maketa parlamentu v Budapešti sestavená ze 4,5 milionů ulit panonských šneků.

Vyhlídka na Balaton, v pozadí masiv Badacsony, kolem nějž se pěstuje víno. Balaton mají v oblibě i surfaři.

Hévíz, největší termální jezero v Evropě

Právě Festeticsové, jimž dříve patřil zámek v Keszthely, se významně zasloužili i o to, že k Balatonu přijíždí i jiný typ návštěvníků – ti, kteří se chtějí léčit či jen relaxovat v termálních lázních. Díky šlechtické rodině bylo v roce 1795 šest kilometrů od Balatonu, v městečku Hévíz, vybudováno koupaliště u největšího termálního jezera v Evropě a druhého největšího na světě.

Má velikost téměř pět hektarů, je hluboké více než 38 metrů a lehce radioaktivní voda, bohatá na síru i soli vápníku, tryská z pramene rychlostí 86 milionů litrů za den. Teplota vody je v létě okolo 35 stupňů a ani v zimě neklesne pod 22 stupňů. Léčit pomáhá hlavně nemoci pohybového ústrojí a svalů. Příjemný je také zábal z rašelinového bahna, které se sbírá ze dna jezera.

Letecký pohled na jezero Hévíz

Může se hodit Do Keszthely na západním břehu Balatonu je to asi 550 km, autem se sem dostanete zhruba za šest hodin, pojedete na Bratislavu a Györ po dálnici, pak po silnicích nižších tříd až k Balatonu. Pro přepočet ceny z místní měny forint na koruny je nejjednodušší vycházet z toho, že cena ve forintech je desetkrát vyšší než v korunách. Jako cizí řeč funguje dobře u Balatonu němčina, někde hůř angličtina. Termální jezero Hévíz je přístupné od 8 do 19 hodin.

Na závodní plavání tu zapomeňte. Léčivá horká voda k němu není vhodná. Navíc se v ní nemá zůstávat déle než půl hodiny a pak se má stejnou dobu odpočívat. Ideální chvíle k rozjímání, pozorování leknínů na hladině termálního jezera i možnost zaposlouchat se do mísící se maďarštiny, němčiny, ruštiny, slovenštiny i češtiny.

Klientela je opravdu mezinárodní. I proto je tu teď více než dvacet hotelů s vlastními wellness programy. Němci si to tu dokonce oblíbili tak, že se na maličké letiště Sármellék u Hévízu létá z několika klíčových německých měst. Na to si bohužel zatím Češi musí počkat. Ale zase to sem máme blíž a nějakých šest hodin autem z Prahy do Hévízu, to není nijak nepřekonatelná vzdálenost.

Kraluje rybí polévka halászlé

A co se týče jídla, je rozhodně z čeho vybírat. Počínaje i u nás známými langoši, přes různě upravované ryby, kdy absolutním vrcholem je polévka halászlé. Skvělé halászlé mají například v typické maďarské csárdě v Keszthely, kde vám k tomu zahrají i muzikanti – jak židovský klezmer, tak místní typický čardáš.

Rybí polévka halászlé je chloubou maďarské kuchyně. Oblíbené jsou v Maďarsku ovocné polévky, například jahodová.

Neprohloupíte ani, když si dáte místní tvarohové knedlíky polité smetanou a sypané cukrem, kterým se tu říká túrógombóc. Vynikající jsou ale i různé studené ovocné polévky, například jahodová nebo hrušková. Ale ryba jasně vyhrává.

A ještě tip na drink – bílé polosuché víno Cserszegi Füszeres, které chuťově trochu připomíná muškát. "Bylo tu oceněno jako víno roku," řekla mi maďarská průvodkyně Eszter. Takže na zdraví – Egészségünkre!