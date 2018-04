V Egyptě choďte na WC radši do kabinky aneb kdy (ne)platit bakšiš

10 tipů a triků, jak (ne)platit bakšiš

1. Ubytování po 14. hodině

Na dovolenou v Egyptě je zkrátka potřeba se tak trochu obrnit. Jinak je to krásná a pohostinná země, i když pozor na tu pohostinnost. I za ni nejspíš budou něco chtít. Zapamatujte si slovíčko na zdvořilé odmítnutí "šokran" (děkuji).

VIDEO: Dotěrní prodejci jsou v Egyptě na každém kroku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Většina cestovních kanceláří vypravuje své klienty do Egypta letecky přes noc. Obvykle dorazíte do hotelu v brzkých ranních hodinách. Jenže podle mezinárodních standardů vás mohou ubytovat až po 14. hodině. Pokud ale před recepčního položíte nějaké to všimné, určitě vám pokoj zařídí mnohem dříve.

Když se lehátko na pláži ocitne ve stínu, ochotný zaměstnanec hotelu ho začne tahat na slunce, samozřejmě za bakšiš.

2. Zavazadla a výměna pokoje

Nejotravnější placení bakšiše, kterému se ale nelze vyhnout, je poslíčkovi zavazadel. Pokud se ubytováváte, měníte pokoj, odhlašujete, vždy vám musí se zavazadly pomoc pracovník hotelu. Kolik mu dáte, záleží na vás.

Tip na dovolenou Vyberte si z pestré nabídky zájezdů do Egypta na dovolena.iDNES.cz.

Pokud nejste spokojení s pokojem, můžete výměnu řešit přes delegáta. Nebo sami zajít na recepci a poprosit o nový pokoj s bankovkou v ruce. A jste-li navíc žena držící v ruce pár eur, ochotný recepční vám pravděpodobně dá ten nejlepší pokoj, který je v hotelu zrovna volný.

3. Čisté ručníky a ustlané postele

Čisté ručníky a ustlané postele bývají v každém hotelu samozřejmostí. V Egyptě ale uklízeči očekávají, že každé dopoledne na každém pokoji a každé posteli na ně bude čekat pár drobných - obvykle se spokojí s jedním eurem nebo jedním dolarem. Za to vám z čistých ručníků vytvoří výtvory nevídané, např. krokodýla, palmu nebo zamilované ptáčky. Pokud ale na polštáři nenecháte nic, pouze ustelou a čisté ručníky hodí do koupelny nebo na postel. Ale s tím se dá přece také spokojit.

Pokud necháte na posteli pár drobných, hotelová služba vám z čistých ručníků vytvoří překrásné výtvory. I když nenecháte pokojské službě na posteli žádné drobné, přesto vám normálně ustelou. Jen výtvory z ručníků nečekejte.

4. Náramky s označením hotelu

Než vyjdete z hotelu, nezapomeňte si na ruce otočit náramek, kterým se v hotelu prokazujete u jídla, naruby. Některý z obchodníků na ulici totiž hned pozná, kde jste ubytovaní. A začne vám tvrdit, že právě v tom samém hotelu pracuje, že vás viděl, když jste přijel a že jste mu moc sympatičtí. Samozřejmě se nezapomene zmínit o tom, že vlastní malý krámek, do kterého vás čistě nezávazně zve na malé pohoštění. Pamatujte, nic není zadarmo. A pokud si nechcete koupit předraženou voňavku tak jako já, tak klapky na oči a dotěrných prodavačů si v centru raději nevšímejte.

Když už se rozhodnete si u nich něco koupit, rozhodně smlouvejte. Egypťané smlouvání milují. Cenu lze srazit minimálně o polovinu. V turistických letoviscích ale najdete i několik obchodů za pevné ceny.

Všimněte si náramku fotografujícího, podle něho hned Egypťané poznají, z jakého jste hotelu.

5. Toalety

I na toalety není radno chodit s prázdnou kapsou. U umyvadel často stojí "hajzldědek", který očekává poplatek. Když nezaplatíte, tak na vás bude "jen" naštvaný, ale nic jiného se nestane. Ale pozor na speciální nástrahu na pánských záchodech. Na některých místech stojí usmívající se Egypťan i u pisoárů. A když začnete vykonávat potřebu, přistoupí k vám a položí před vás ubrousek. No, já se s touto nevyžádanou službou vypořádal jednoduše, žádný ubrousek jsem si nevzal, tudíž nic neplatil. Pokud ale chcete mít jistotu, že vás nebude nikdo otravovat ani při močení, zalezte si radši do kabinky.

6. Památky a suvenýry

Velké nástrahy čekají na turisty u památek. Všude se na vás vrhnou prodejci, kteří nabízejí často nekvalitní suvenýry se slovy, že jsou buď zadarmo nebo jen za jeden dolar nebo euro. Je to pouze trik, jakmile si je vezmete do ruky, už si je musíte koupit, ale za mnohem vyšší cenu.

Kromě suvenýrů vám prodejci nabídnou, že vás vyfotí. Samozřejmě za to budou chtít bakšiš. Pokud jim ho nedáte, nevrátí vám fotoaparát. Společnou fotku vám budou nabízet i místní policisté, i oni ale chtějí peníze. Zadarmo vás ale určitě ochotně vyfotí jakýkoliv jiný turista, nebo na oplátku vy vyfotíte jeho.

Dávejte si ale také pozor na to, co fotíte. Vnucovat se vám budou Egypťané vedoucí velblouda. Pokud stlačíte spoušť na foťáku, opět po vás chtějí peníze. Pokud si necháte vnutit chvilkové podržení velblouda, vězte, že ani tento zážitek nebude zadarmo.

U největších pamětihodností Egypta, vás začnou vychytralí Egypťané na focení dokonce aranžovat, například s pozadím Sfingy. Někteří to umí a fotka pak vypadá dobře. Ale pouze někteří. A i tohle je služba za peníze.

Vodiči velbloudů u pyramid v Gíze číhají na turisty. Dotěrní prodejci před Menkaureovou pyramidou čekají na další turisty.

7. Zakázaná místa a půjčování věcí

Další trik na turisty čeká například v Údolí králů, ale i u dalších egyptských divů. V některé hrobce vám ochotně půjčí baterku. Získáte dojem, že ji budete potřebovat. Omyl. Při vrácení vás opět zkasírují.

Někde se setkáte i se zahrazeným místem, u kterého stojí rádoby hodný Egypťan, který vás pustí do míst, kam se normálně nesmí. Působí věrohodně, šeptá u toho a prosí vás, ať to neřeknete vašemu průvodci. Další oblíbený trik na turisty, jak je zkasírovat. Obvykle cesta vede jen za roh a neuvidíte tam nic, co byste neviděli ve zbytku hrobky.

Vlevo se Egypťané snaží přesvěčit turistku, že jí v chrámu bohyně Hatšepsut vemou do míst, kam se normálně nesmí. I za vyfotografování pod vodou vaším vlastním foťákem si připravte bakšiš. Hotelový náramek pod mořskou hladinou mít otočený nemusíte.

8. Botné

Při vstupu do mešity se musíte zout, boty vám ochotně pohlídá hlídač. Nazpět vám je vydá za takzvané botné. Určitě ale po vás bude chtít víc, než se obvykle dává. Jedna egyptská libra mu nakonec bude stačit.

9. Autobusové výlety

U autobusových výletů se od vás očekává bakšiš řidiči, který vás zpátky dovezl v pořádku. Přestože jste za výlet dali nemalé peníze. Když mu nedáte nic, rozloučí se s vámi zamračeným obličejem.

10. Letecké společnosti

Tahle rada nepotěší letecké společnosti. Při odjezdu se vám snadno stane, že překročíte maximální váhu zavazadla. Ochotný pracovník vám při odbavení postaví kufr na váhu a na nadváhu mávne rukou, tedy pokud mu do ruky dáte nějaký ten peníz. Tenhle úplatek se ale vyplatí, za nadváhu požadují letecké společnosti mnohem víc.