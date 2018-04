Bájná Atlantida v Egejském moři, to je ostrov Santorini

Příznivci Atlantidy se domnívají, že právě Santorini byl tímto mytickým ostrovem, o němž psal řecký myslitel Platon ve svém spisu "Critias".

Právě vyspělá civilizace, která tu vzkvétala až do nejtragičtějšího výbuchu sopky v dějinách lidstva kolem roku 1 600 př. n. l., vede mnohé vědce k domněnce, že právě tady ležela ona bájná Platonova Atlantida.

Menší erupce byly zaznamenány na všech řeckých ostrovech, na Santorini jich však bylo nejvíce. Erupce na ostrově vážně narušily zemský povrch, a proto se jeho tvar neustále měnil.

Původně kruhový ostrov dostal po sopečné erupci tvar půlměsíce a kráter (kaldera) byl zalit mořskou vodou. Zůstalo v něm jen několik ostrůvků.

Vulkanická povaha ostrova je zřetelná téměř všude - pláže s černým pískem, lávou pokryté útesy, které se svažují do moře, zemětřesením zničená obydlí, úrodná půda, která dává dobrý základ hroznovému vínu.

Prvním jménem ostrova bylo Stronghyle; později byl všude znám jako Calliste, popřípadě Theka, což je jméno, které mu údajně dal syn Antesiona (thébského hrdiny a následníka krále Kadma), jehož jméno znělo Theras.

Jméno Santorini souvisí s místním kostelem sv. Ireny. Cizí námořníci nazývali tuto svatou patronku ostrova Santa-Irini.





Jedním z oblíbených míst, které turisté na Santorini navštěvují, je ostrůvek Nea Kameni. Kráter na vrcholu Nea Kameni dokazuje, že vulkán je stále činný, výpary methylu z něj trvale vycházejí.

Hlavním městem je Fira, která je položena vysoko nad mořem. Výstup ze zátoky do města mohou ti, kteří chtějí vyzkoušet své síly, podniknou pěšky (jde asi o 600 kroků do prudkého svahu), možná je i jízda lanovkou. Do hlavního města se ale můžete dostat i na hřbetě osla.

V hlavním městě si můžete prohlédnout řadu kostelů. Fira je totiž sídelním městem biskupů jak ortodoxní, tak katolické církve.

Město Théra je přeplněné turisty, město Oia o trochu méně. Hodně lidí připlouvá na Théru s cestovkami na jeden den z Kréty nebo z jiných ostrovů.

K prohlídce starověké Théry je třeba jet autem do Selladhy a odsud pěšky do místa vykopávek. K návštěvě vulkánu je možno kromě člunů použít i pravidelné lodní linky, která jezdí každé odpoledne. Koupání v moři je možné na plážích Exomyti, Perisse, Kaméni a Monólithos.