'Báječný Irák! Tady se nevraždí!'

Turistou v Iráku? Proč ne, říkají Kurdové Moc turistů tam pochopitelně nepotkáte. Zato všude uvidíte mnoho těch, kteří věří v jejich brzký příchod.



BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM! Samozřejmě: představa dovolené v Iráku zní jako nedobrý vtip, či spíše za vlasy přitažená fantazie. Těžko najít na světě místo, které by bylo jako celek tak nebezpečné jako Irák. Avšak, opakují Kurdové, u nás je klid a bezpečno. Vyzývají turisty: přijeďte, máme tu unikátní památky i přírodu. Stále je brzy radit někomu podnikat dobrodružné výpravy do Kurdistánu, české ministerstvo zahraničí například před cestami kamkoliv do Iráku důrazně varuje .

Nesporné však je, že bezpečnostní situace je lepší, než je člověk před návštěvou ochoten připustit. Přinejmenším proto, že cizinci mohou svobodně chodit po ulicích a nehrozí jim nijak zvlášť velké nebezpečí, bombové útoky jsou vzácné a bezpečností opatření přísná. Projeďte se párkrát po Irbílu mezi bezpočtem rozestavěných domů a uvěříte, že Kurdové myslí své sny o rychlém vybudování nového zářícího města á la Dubaj vážně. Můžete sice pochybovat o tom, že se jim to podaří, upřít jim snahu ovšem nejde.



Magnet drsných cestovatelů Americký expert na turistický ruch mi přímo ve starobylém Irbílu řekl: "Dříve či později se to tu stane magnetem tvrdých cestovatelů toužících po dobrodružství, o tom nemám pochyb." Potíž je v tom, že pověst Kurdistánu je stále hrozivá, trochu jí ovšem nyní zlepšilo otevření první přímé linky ze západní Evropy, z Vídně do Irbílu létá od poloviny prosince dvakrát týdně let Austrian Airlines a někdy od jara by to měly být lety tři.

"Snažíme se vždy být první společností, které otevírá světu takovéto destinace,“ řekl mi Josef Burger z Austrian Airlines. "Než jsme linku otevřeli, museli jsme samozřejmě velmi pečlivě prověřit, zda mohou být splněny požadavky na bezpečnosti, na kterou máme velké požadavky.“



Nádherné hory

A co by mohlo návštěvníky někdy v budoucnu přilákat? Jsou to samozřejmě fascinující hory, které při pohledu z letadla berou dech. Kurdové o nich hrdě mluví jako o posledním neobjeveném horské ráji na světě.



Tisícileté památky

Stejně tak lákavé mohou být památky na tisíce let místní historie, které je možné se dotknou například ve starobylé citadele.

"Naše příroda je dar od Boha, musíme ji začít využívat. Lidé jsou tu navíc pohostinní a mají rádi cizince, kteří se u nás vždy budou cítit dobře,“ řekl mi Nimrud Youkhana, šéf nově zřízeného ministerstva turistiky. "Každá z bezpočtu civilizací, které tu kvetly, zde zanechala nějaké památky. Staneme se turistickou destinací,“ dodává sebevědomě.

Ve starobylé citadele v Irbílu vám budou nadšeně vykládat, jak tam jednou budou kavárničky, v nichž budou turisté sledovat ruch starobylého orientálního města - již dnes tam můžete navštívit muzeum koberců a zastavit se v místním turistickém obchodě se suvenýry.