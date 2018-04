Báječné létající stroje na zemi i nejlepší přehlídky ve vzduchu

Do Mladé Boleslavi vás už nebudou lákat jen auta ve Škoda Auto Muzeu, ale také letadla, vystavená v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha. Do nové pobočky Muzea Mladoboleslavska se první návštěvníci přišli podívat v neděli 12. dubna, kdy si připomínáme Mezinárodní den letectví a kosmonautiky.

Letecké muzeum v Mladé Boleslavi

Budova Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi získala titul Stavba roku 2014.

Letecké muzeum nese jméno Metoděje Vlacha, konstruktéra, který se na začátku 20. století proslavil jako první český letec létající v letadle své vlastní konstrukce. V Mladé Boleslavi, a to dokonce v místech, kde poprvé vzlétl, jej připomíná památník, v dubnu přibylo i muzeum s replikou Vlachova dřevěného letadla z roku 1912, poháněného automobilovým motorem.

Kromě tohoto stroje a několika desítek historických i moderních letadel v muzeu objevíte několik simulátorů, kde si můžete vyzkoušet pilotování letadla, seskok padákem nebo kosmonautický výcvik.

Prohlédnete si také letecké kombinézy, uniformy a nejrůznější přístroje od počátků letectví až po současnost, pro menší děti jsou nachystána malá šlapací letadla.

Součástí muzea je také stylová kavárna Air Café s venkovním posezením a dětským hřištěm. Kromě toho je muzeum certifikováno značkou Cyklisté vítáni a napojeno na cyklostezku Greenway Jizera. Otevřeno je denně; vstupenka pro dospělé stojí 100 Kč, děti do 10 let a senioři zaplatí za lístek 50 Kč, rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti vyjde na 200 Kč.

Helicoptershow v Hradci Králové

Na letišti v Hradci Králové proběhne v sobotu 16. května Helicoptershow 2015, tradiční podívaná pro širokou veřejnost. Těšit se můžete na ukázky letecké a zdravotnické techniky, práce záchranářů a spolupráce složek integrovaného záchranného systému v rámci simulovaných zásahů.

S jednou vstupenkou můžete navštívit jak Helicoptershow 2015 na letišti v Hradci Králové, tak Rally Show a Autosalon Show na blízkém autodromu.

Chybět nebudou ani ukázky vrcholné pilotáže mnoha typů vrtulníků i letounů včetně letecké akrobacie. Bohatý doprovodný program byl sestaven tak, aby si na své přišli nejen fanoušci letectví, ale také rodiny s dětmi.

A protože ve stejný den se na královéhradeckém autodromu Czech Ring koná osmý ročník Rally Show a Autosalon Show, kde bude letos vystavovat dvacet automobilek, oba areály budou propojené a vstupenku na Helicoptershow i Rally Show pořídíte za jednotné vstupné 200 Kč. Děti do patnácti let mají v doprovodu rodičů vstup na obě akce zdarma.

Aviatická pouť v Pardubicích

Baví vás počátky aviatiky nejen v Česku a rádi byste si připomněli dobové válečné scény? Pak je pro vás tím nejlepším místem jubilejní 25. Aviatická pouť, která se koná o víkendu 6. a 7. června na letišti v Pardubicích. Program každoroční stálice v kalendářích evropských airshow připomíná obří divadlo na zemi i ve vzduchu.

Červnová Aviatická pouť v Pardubicích láká na historické scény z dějin aviatiky i na slavné letecké bitvy.

K vidění jsou scény z dějin aviatiky a slavné válečné scény, připomínající třeba výročí bitvy o Británii nebo 70 let od osvobození Československa. Do akcí se kromě komparsu v dobových kostýmech a uniformách zapojuje i pozemní technika, samozřejmě uvidíte i pyrotechnické efekty a leteckou akrobacii. Pro děti je nachystán velký dětský den s bohatým programem a spoustou atrakcí.

Jeden vstup do areálu v libovolný den stojí 280 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti.

Letecká show Chotěboř

Třetí červnová neděle patří na letišti v Chotěboři tradiční Letecké show, která vám nabídne průřez historií letectví i ukázky nejmodernější letecké techniky. Letos je to navíc přesně sedmdesát let, kdy v okolí Chotěboře došlo k prvním pokusům o vzlet s bezmotorovým letadlem, a program se zároveň spojí s oslavami 750 let od založení města.

Brány letiště se otevřou v neděli 21. června v 10.00 hodin a nedělní dopoledne bude věnováno zábavě pro děti i dospělé. Letecký program začne ve 14.00 hodin, vrcholem programu bude vystoupení akrobatických skupin a přílet historického letounu amerického námořnictva.

Vstupné pro dospělé stojí 150 Kč, pro seniory nad 70 let 50 Kč, děti do 130 cm mají vstup zdarma. Zadarmo se také svezete autobusy, které budou jezdit každou půlhodinu z Chotěboře na letiště a zpět.

CIAF – Czech International Air Fest v Hradci Králové

Další dvě velké letecké přehlídky se chystají koncem léta, v září. O víkendu 5. a 6. září se letišti v Hradci Králové koná mezinárodní letecká přehlídka 22. Czech International Air Fest.

Program akce s bohatým a pestrým leteckým i doprovodným programem, kde se každoročně představí desítky letounů a leteckých skupin z celého světa, se připravuje. Vstupenka pro dospělé vyjde na 300 Kč, děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Dny NATO & Dny Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě

Ostravské Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě.

O dva týdny později, o víkendu 19. a 20. září, jste zváni do Ostravy na Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky, největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Hlavní program se odehrává na ostravském Letišti Leoše Janáčka a představí se v něm vojenská, policejní i záchranářská technika.

V programu jsou zařazeny ukázky výcviku speciálních jednotek, letecká představení a prezentace nejrůznějších profesí a útvarů, od vojáků, hasičů a policistů přes celníky, vězeňskou službu a městské policie až po elitní útvary. Vstup na Dny NATO je zdarma.