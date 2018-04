První hotel pro tlusťochy má obrovský úspěch. Týden stojí jako nové auto

Hubeným vstup zakázán. Na dveřích hotelu na bahamském ostrově Eleuthera se to sice vysloveně nepíše, ale je to pravda. Je totiž speciálně zařízen pro otylé, tlusté a nadměrné lidi. Obézní se tu nemusí stydět pobíhat v plavkách a hlavně se nemusí bát nábytku, který by udržel maximálně modelku s anorexií.