Babiččino údolí ožije Mlynářskými slavnostmi

Mlynářské slavnosti každoročně připomínají důležitost řemesla, jehož výrobky živily obyvatelstvo napříč společností. Program i letos nabídne ukázky dalších tradičních živností, jako je ševcování či předení na kolovrátku, a ochutnávku pekařských výrobků.

Nejlepší pekaři v okolí se 29. června utkají o ocenění Ratibořický bochník. Soutěžní chléb budou návštěvníci moci ochutnat hned na několik způsobů - s tvarohem a pažitkou nebo sádlem a škvarky - a právě oni vyberou ten nejchutnější.

Rudrův mlýn hostí v létě řadu kulturních akcí

Selskou veselici budou od 11 do 16 hodin doprovázet folklórní písně za zvuků niněry, nechanické harfy či dud. Divákům zazpívají i zahraniční hosté, soubor Hejšovina z Polska. Na programu nechybí ani taneční vystoupení, které zajistí spoluorganizátor akce, soubor Barunka z České Skalice, či jarmareční divadýlko s mlynářskou tématikou. V Rudrově mlýně si navíc můžete prohlédnout expozici věnovanou běžnému životu mlynáře 19. století.



Za Barunkou na Bělidlo, za kněžnou na zámek

Nejen Mlynářské slavnosti však stojí za návštěvu Ratibořic. Kde jinde se můžete cítit jako součást velkého literárního díla, než v Babiččině údolí? Právě tudy se se svými vnoučaty procházela babička Boženy Němcové. Potkat je můžete i v dnešní době, ať už při mnohých kulturních akcích, či jako sousoší Babička s dětmi z 20. let.



Románová paní kněžna, Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská, vás zase přivítá na ratibořickém zámku, který právě ona nechala přestavět do empírové podoby, založila blízký anglický park i exotický skleník. Do dějin se nenápadné venkovské sídlo zapsalo za napoleonských válek, kdy vzdělaná vévodkyně Kateřina hostila tajnou schůzku protinapoleonské aliance.

Ratibořický zámek se zapsal do dějin během napoleonských válek

K údolí neodmyslitelně patří Staré Bělidlo, dřevěná chalupa s doškovou střechou, v níž měla žít rodina Panklových. Proto bylo stavení v polovině 20. století vybaveno lidovým nábytkem a dalších změn doznalo o dvacet let později při natáčení Moskalykovy adaptace Babičky. I když zde rodina ve skutečnosti nepobývala, je Staré Bělidlo hodno návštěvnického zájmu.



Krajina příběhů Boženy Němcové

Další z povídek Boženy Němcové, Krvavá svatba, odkazuje na 11 kilometrů vzdálenou vísku U Devíti křížů, která svůj název dostala podle velkého kamenného kříže s devíti malými křížky. Podle pověsti má místo sloužit jako připomínka smrti vízmberského pána Heřmana, který chtěl spolu se svými zbrojnoši zabránit synovi ve svatbě s dcerou rtyňského svobodníka.

Také domovské sídlo vízmburských pánů, zříceninu Vízmburk, můžete cestou do Ratibořic navštívit. Jeho výjimečně zachovalé základy, které archeologové odkryli v 70. letech minulého století, si můžete prohlédnout v letní sezóně denně od 10 do 18 hodin.



Nejen díla Boženy Němcové, ale také její život byly spjaty s tímto regionem. Proto v České Skalici vzniklo Muzeum Boženy Němcové, které život této slavné české autorky přibližuje. V létě je otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Muzeum spravuje naučnou stezku Babiččino údolí, která na sedmi kilometrech a 24 tabulích představuje historii i přírodní zajímavosti okolí.



Do údolí na divadlo i za květinami

Babiččino údolí nabízí krom Mlynářských slavností mnohé další kulturní akce. Už 9. srpna přijedou do zahrady ratibořického zámku majitelé historických vozidel, kteří se tu za zvuku Dechové harmonie Náchod sejdou již po třinácté. Do 18. století diváky přenese divadelní hra Karneval na dvoře vévodském, který se na zámku uskuteční 6. září. Zpět mezi živé se na jediný večer vrátí Petr Biron vévoda Kuronský, jeho půvabná choť Dorothea i dvořané a zvědavé služebnictvo.



Další podzámecká veselice vypukne 21. a o víkendu 27. a 28. září. Posvícení v Babiččině údolí, oslava dokončení sklizně, se koná opět v Rudrově mlýně. Milovníci květin rozhodně musí zavítat od 12. do 14. září do České Skalice. V muzejním areálu se jako každoročně konají Jiřinkové slavnosti, jejichž historie sahá až do 19. století.

Z vystavovaných květin bude vybrána Královna jiřinkových slavností, která se stane symbolem následujícího ročníku. Krom obdivování květů hrajících všemi barvami se můžete v sobotu 13. září dozvědět tipy na aranžování jiřinek, či si vyzkoušet malování na hedvábí.