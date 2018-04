Babí lom, nejhezčí výletní místo u Brna

Tradiční výletní cíl

Stejnojmenná přírodní rezervace, položená severně od jihomoravské metropole, vábí pozornost výletníků prakticky od 19. století. Petr Bezruč tu se svými kumpány vždy 1. 11. zapaloval svíčky na památku zemřelých kamarádů, naopak současnou tradicí se staly pravidelné novoroční výstupy.





Skalnatým hřebenem k divukrásnému výhledu

Čím se Babí lom stal tolik přitažlivým a tajemným? Samozřejmě svým hřebenem, tvořeným ostrou hradbou slepencových skalisek, mnohdy vytvarovaných do miniaturních věží, útesů a stěn. Mezi nimi se i po jejich vrcholcích klikatí úzká stezička, lemovaná zakrslými borovicemi a doprovázená krásnými výhledy.

Rozhledna Současná rozhledna je 15 metrů vysoká betonová válcová věž s železným ochozem. Autorem je brněnský architekt Mojmír Korvas. Je otevřená celoročně.

Ačkoli v suchém létě by ji s kapkou námahy mohly absolvovat dámy ve střevíčcích, během zimního období - obzvláště, když se přidá námraza se sněhem, dodávají víkendové procházce pravidelné sestupy a výstupy po kamenných schodištích lehce dobrodružnější ráz.

Celková délka nejpůsobivějšího úseku, vedeného nad ojíněnými korunami staletých buků, dosahuje sice pouhou polovinu kilometru, díky nevšedním zákoutím, fotozastávkám a členitému terénu se protáhne takřka na hodinu cesty.

Na jižní výspě se z mlází nečekaně objeví věž rozhledny, odkud máme bezprostřední okolí Brna, pahorky Svratecké hornatiny nebo Pálavu jako na dlani. Dokonce se rozšířila šeptanda, že za výjimečně příznivých podmínek by odtud bylo možné dohlédnout ke vzdáleným vrcholům Alp.







Jedinečné Vranovské jesličky

Abychom zimní putování stvrdili rovněž duchovním zážitkem, stojí za chvíli času se ještě zdržet v blízkém Vranově (3,5 km), který představuje nejvhodnější výchozí a cílový bod k návštěvě Babího lomu. Malebné obci vévodí velkolepý barokní poutní chrám, spojený s klášterním komplexem. Kromě hrobky příslušníků rodu Liechtensteinů, situované do krypty a veřejnosti nepřístupné, skrývá zdejší kostel pozoruhodný mechanický Betlém. Byl vytvořený na konci 40. let minulého století později doplněný ještě o hrací stroj.

Potemnělou místností, provoněnou smrčím, se nesou libozvučné tóny koled, což příchozího alespoň na okamžik navrátí do atmosféry uplynulých svátků, neboť Vánoce tu nikdy nekončí.





Tipy na výlet z CELÉ ČR

Další tip: Lelkovadlo

Souběžně s turistickým značením prochází popisovaným územím trasa dálkové Pivní stezky Petra Bezruče (Brno – Černá Hora) a též i velmi vtipně a originálně pojatá naučná stezka "Krajem říčky Ponávky". Vedena je od vranovského kláštera, přes Babí lom, do Lelekovic a následně údolím Ponávky, odkud lze pokračovat buď k železniční zastávce v České či do Mokré Hory. A co kromě poučení nabízí? Třeba u dřevěné plastiky – tzv. "Lelkovadla" se můžete zbavit všech pochytaných "lelků" a poté se plni energie aktivně vrhnout do náruče přírody i všedních dnů.