Baba a Panna: navždy spolu

Může se hodit Jak se tam dostat

Z hlavní spojnice mezi Turnovem a Jičínem odbočuje cesta v obci Borek. K hradu vedou i značené turistické trasy. Kdy a za kolik

Vstupné do hradního komplexu stojí 35 korun, děti od 6 let, studenti a důchodci zaplatí 20 korun, psi 10 korun. Otevřeno je Út až Ne od 8:30 do 16 hodin, v říjnu v tytéž hodiny, ale jen o víkendech a o svátcích. Kontakt

www.trosky.cz

www.rajnet.cz

hrad@trosky.cz

tel. 481 313 925