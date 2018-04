Až potkáte grizzlyho, hoďte mu do chřtánu batoh

Až příliš často totiž grizzlyové roztrhají třeba lehkomyslné fotografy, kteří touží po snímcích mláďat. Před výletem do skal se nevoňte, žádné spreje, žádná kosmetika - to všechno medvědy přitahuje. Jste-li na svatební cestě, zapomeňte na romantiku milování v přírodě, neboť lidské sexuální chování medvědy dráždí. Zvlášť opatrné musí být ženy, mají-li své dny.

Medvědí doupata se nacházejí v jakékoliv nadmořské výšce a střetnutí není vyloučeno v žádném ročním období - grizzly zimu nepřespává vcelku. Ačkoliv vypadá na první pohled neohrabaně, dokáže na kratší vzdálenost běžet rychlostí cválajícího koně. Umí to i dolů svahem.

Grizzly - navzdory své pověsti není krvežíznivým masožravcem, ale má rád svůj klid. A tak zatímco u nás jsme vedeni odmalička k tomu, abychom v lese nekřičeli, v Severní Americe se naopak musí při turistických túrách hlučet. Nejhorší je tichá chůze v keřovitém porostu, kdy hrozí nebezpečí, že medvěda překvapíte zblízka.

A co v takové chvíli, když k ní přece dojde, udělat? Hlavně nepanikařte. Bláznivě neutíkejte, abyste nevyprovokovali pronásledování. Sledujte příznaky agresivního chování. Když se medvěd postaví na zadní, vystrčí nos do vzduchu a kývá hlavou ze strany na stranu, zatím vás nechce sežrat. Snaží se identifikovat, odkud večeře přichází. Proto mu to usnadněte. Mávejte rukama, vydávejte monotónní zvuky a pomalu ustupujte. Za první zatáčkou vezměte nohy na ramena.

Pokud medvěd cvaká čelistmi, bručí a se sklopenou hlavou a ušima se blíží, je třeba upalovat k nejbližšímu stromu. Doporučuje se hodit medvědovi do chřtánu batoh s jídlem nebo alespoň fotoaparát, který na chviličku zaměstná jeho pozornost. Pak zůstaňte na stromě, dokud grizzly teritorium neopustí.