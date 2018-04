Až nejvýš! Čeští horolezci obsazují Himálaj

Po úmorných soubojích s počasím včera znovu vyrazili do hory z obtížnější, severní strany členové výpravy Himalaya8000.

"Je připraveno asi šest různých variant výstupu. Reagovat však budeme až podle situace přímo tam," loučil se ze základního tábora Josef Šimůnek.

S ním útočí i Soňa Vomáčková a Lucie Oršulová - mohly by se stát prvními Češkami na vrcholu.

"Do jižního sedla se zatím dostalo jenom pár Šerpů a teď se vracejí všichni na dva dny zpátky," píše z jižní strany Everestu Miroslav Caban. "My se pokusíme vyrazit do druhého tábora a potom se uvidí podle počasí."

První úspěch zapsal Martin Minařík, který před třemi týdny vylezl na Čho Oju s Šerpou v nepříznivém počasí, silném větru a navíc bez použití fixních lan. A pokračuje také ze severu na Everest!

REKORDNÍ ČESKÉ JARO V HIMÁLAJI * 23. duben - Minařík se Šerpou na vrcholu Čho Oju (8201 m), pokračuje na Mount Everest (8850 m) * 9. květen - čtveřice Daněk, M. Klimeš, P. Klimeš, Myška na vrcholu Šiša Pangma (8013 m) * nyní - na vrchol Everestu (8850 m) útočí dvě české výpravy: ze severu Himalaya8000 a z jihu Cabanova M. C. 2005 * květen - Jaroš a Mašek chtějí vystoupit na Nanga Parbat (8126 m) a K2 (8611 m) * květen - Sulovský jde na K2

"Nebyl čas na nějaké velké emoce, jen jsem stále cítil strach," popisoval Minařík po neplánovaném bivaku. Měl zmrzlé prsty u rukou i nohou. "Věděl jsem, že další bivak by byl kritický," uvedl. "Nemohl bych ale bez toho žít, abych se na tuto nádhernou horu nepokusil vystoupit," dodal.

Minulé pondělí přes nepřízeň čínských úřadů dosáhla vrcholu Šiša Pangma zajímavá čtveřice - Daněk, bratři Klimešové a Myška.. "Kromě české vlajky zavlála na vrcholu i tibetská," oznámili čeští horolezci, kteří chtěli upozornit na utlačování Tibetu.

Sehranou dvojku Jaroš-Mašek nyní čeká první pokus o zlezení dvou osmitisícovek. "Nanga Parbat je aklimatizační. Ale když budeme v časové tísni, půjde stranou, hlavní je vrchol K2," prohlásil Radek Jaroš, jenž dosáhl již pěti osmitisícovek.

Jaroš-Mašek lezou alpským stylem. Ten spočívá v tom, že si horolezci ze základního tábora na vrchol a zpět nesou vše na zádech, včetně stanů a jídla. "Bude to hodně o štěstí, není to lehká cesta," přidává Mašek.

Letadlem už poslali do Himálaje 420 kilogramů materiálu, který mají díky sponzorům srovnatelný s nejbohatšími expedicemi. Strach neznají, jen respekt zůstává. A věří si. Přibalili slivovici a vítězné doutníky.

Ve stěně obávané K2, která je již dvakrát odmítla, možná potkají krajana - Leopolda Sulovského, prvního Čecha, který byl na vrcholu Everestu. Leopold Sulovský totiž povede českou expedici na K2 -ta se na cestu z České republiky vydává tuto neděli.