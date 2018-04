Až 83 procent Čechů lyžuje pod vlivem alkoholu, ukázal průzkum

Podle průzkumu vypije víc než třetina českých lyžařů přes den dvě až tři skleničky lihovin. Dvě třetiny sportovců na horách pak neřeší ani zbytkový alkohol po ránu.

"Málokdo si uvědomuje, že alkohol prodlužuje reakční časy, zhoršuje rovnováhu a vede ke ztrátě kritického úsudku. Podnapilý lyžař tak ohrožuje nejen sám sebe, ale také ostatní lyžaře a snowboardisty. V zahraničí bývá běžnou praxí, že střety a zranění na sjezdovce šetří místní policie, která právě vliv alkoholu zkoumá. Pokud se prokáže jeho přítomnost v krvi, má to také přímý vliv na plnění pojišťovny," uvedla k průzkumu Kateřina Krásová, tisková mluvčí pojišťovny, která si průzkum zadala.

Anketa proběhla začátkem prosince 2011 v pražských ulicích na vzorku 321 respondentů. Ukázala, že alkoholu se při lyžování vyhýbá pouze každý šestý. Jsou to však hlavně ženy, kterých je zhruba 28 procent. Jen sedm procent mužů na sjezdovkách nepije vůbec.

Pít ano, ale s rozvahou

Výsledky ankety jsou zajímavé, ale je třeba se na ně dívat trochu s nadhledem, míní odborníci. "To, že 83 procent lyžařů jezdí na sjezdovkách podle průzkumu pojišťovny pod vlivem alkoholu, neznamená, že v určitou jednu chvíli je na sjezdovce tento počet lyžařů v podroušeném stavu," říká Radek Holub z magazínu Snow.

"Číslo spíše znamená, že si těch 80 procent lyžařů někdy během dne, v různou dobu, nějaký alkohol dopřeje," soudí Holub a zdůrazňuje, že je to o osobní zodpovědnosti. Každý by měl podle něho zvážit, jaký vliv na něj alkohol má a co si může dovolit. "Zatímco někdo má už po jednom pivu kamenné nohy, jiný nijak nemusí pocítit ani dvě tři hruškovice."

Zasáhnou skipatroly, ale i ostatní lyžaři

Alkohol k lyžování opravdu trochu patří, byl by nesmysl to tajit, otázkou ale je, jak patří, vysvětluje Petr Pravda z iDNES.cz, zkušený lyžař a expert na alpská střediska.

Povinné testy na alkohol? Už v roce 2009 začala Hornorakouská lékařská komora usilovat o zavedení povinných testů na alkohol přímo na sjezdovkách. Prezident hornorakouské lékařské komory Peter Niedermoser tehdy brojil, že svařené víno, grog či pivo nejdou dohromady se sportem, který vyžaduje odpovědný přístup a pozornost. "Od 0,2 promile alkoholu v krvi sílí touha riskovat a roste sebepřeceňování," varoval lékař. Povinné testy se ale zatím prosadit nepodařilo.

"Moje zkušenosti jsou hlavně z alpských sjezdovek a tam alkohol nevidím jako nějaký dramatický problém. Sám jsem tam snad za dvacet let neviděl nikoho, kdo by se na lyžích "motal". A pokud by to tak bylo, odpovědnost ostatních lyžařů je vesměs vysoká. Na nebezpečného lyžaře většinou někdo rychle upozorní," vysvětluje Petr Pravda.

Na mnoha místech, hlavně v Americe, ale i v Alpách, brzy skipatrola varuje nebezpečného lyžaře (ať už napitého nebo nikoli), aby se uklidnil. Pokud neuposlechne, dostane pokutu a přijde o skipas. "Sám jsem byl v pohodovém italském Latemaru v svědkem, kdy český lyžař dostal pokutu 35 eur za nebezpečnou jízdu. A nepomohlo mu nic," dodává Petr Pravda.

Podobně se na problém dívá i šéf českého SKI magazínu Ondřej Katz. "Asi to k pobytu na horách a tedy i k lyžování patří. Svařák, možná odpoledně malou hruškovici... Nevidím to jako závažný problém. Je ale jasné, že se s alkoholem musí zacházet opatrně. Popíjíme-li například přes míru večer po lyžování, nebudeme druhý den na svahu v optimální kondici a to se samozřejmě může negativně projevit. Obzvláště když se večerní popíjení opakuje. Dehydratace, únava, pomalé reakce, nepozornost, třeba i horší vidění (únava očí)... To je takové skryté nebezpečí, o kterém se moc nemluví. Organismu znavenému alkoholem a nevyspáním pak zrovna neprospívá ani vysoká nadmořská výška. Já už na hory pařit nejezdim, na horách si to chci užít jinak a být při tom fit," uvádí šéf českého SKI magazínu.

Horská služba v Česku úrazy pod vlivem alkoholu neeviduje, řekl pro iDNES.cz Adolf Klepš, náčelník HS Krkonoše. "My se urgentně snažíme řešit danou situaci a úraz, to, jestli je člověk pod vlivem alkoholu, nezjišťujeme a ani to nemáme právo zjišťovat. To si řeší případně policie nebo pojišťovny."

Co lyžaři pijí nejčastěji

Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem je svařené víno, které pije na sjezdovce 36 procent lyžařů a snowboardistů, ukázala anketa. Muži dávají častěji než ženy přednost pivu, které si dá každý čtvrtý. Výrazně víc vypijí také tvrdého alkoholu, který konzumuje víc než třetina mužů, oproti 18 procentům žen. Sedm z 10 lyžařů popíjí proto, aby se zahřáli. Každý pátý tvrdí, že k horám prostě alkohol patří a šestina Čechů má prý pod vlivem větší požitek z jízdy.

Problémem může být i zbytkový alkohol z předchozího večera, který si podle ankety nehlídá víc než polovina lyžařů.

Tipy, jak se vyhnout problémům s alkoholem na sjezdovkách

Chystáte-li se pít, nespěchejte. Čím rychleji pijete, tím rychleji roste koncentrace alkoholu v krvi.

Když už se večer opijete a ráno vám nebude zrovna nejlépe, nechoďte rovnou na svah. Dejte alkoholu čas, aby se dostal z vašeho těla pryč, a vyrazte na lyže až po obědě.

Dávejte pozor, co jíte. Vydatné jídlo odbourávání alkoholu zpomalí, v některých případech i třikrát. Mýtus, že vám jídlo pomůže vystřízlivět, je falešný.

Nemyslete si, že "vám čerstvý vzduch vyčistí hlavu" – nevyčistí. Nízké teploty nemají na odbourávání alkoholu vliv.

Pořiďte si kapesní alkohol tester (jsou levné a všude k dostání) a přibalte si ho na hory s sebou, abyste věděli, kdy můžete bezpečně na sjezdovku.

