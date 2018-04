'Autostop' v pohodě a bez rizika!

Z Prahy do metropole severní Moravy stojí cesta zhruba 270 korun. Za podobnou částku lze sice cestovat druhou třídou vlakem InterCity, ale pomaleji.

Nabídky, kdy, kam a za kolik se dá jet, jsou nejpřehledněji seřazené na internetu například na stránkách spolujizda.cz či autostop.cz.

Na cestách do ciziny ušetříte

Daleko zajímavější z pohledu úspory času a peněz jsou cesty do nebo ze zahraničí. Například z Prahy do Mnichova stojí spolujízda necelých 600 korun, cesta vlakem třikrát více a za jízdenku autobusem je nutné zaplatit zhruba tisícikorunu.

Právě proto, že tento způsob dopravy je poněkud dobrodružný, je oblíbený především mezi studenty a mladšími lidmi.

Rizika

Hlavním rizikem je, že cestující dopředu nezná řidiče nebo řidičku, ani úroveň jejich řidičských schopností. Někdy se stane, že řidič na spolujezdce zapomene.

Trochu loterie je i to, koho řidič veze, proto je nezbytnou podmínkou vzájemná důvěra mezi řidičem a pasažérem.

Placená spolujízda na západ od českých hranic je skoro běžný způsob cestování. V Německu existuje řada agentur, které za poplatek zprostředkují kontakt na řidiče jedoucího požadovaným směrem. Ročně tak cestuje na tři miliony lidí.

Právě Německo se považuje za kolébku spolujízdy, kde začala fungovat v polovině 50. let. Postupem času si na ni zvykli i v ostatních evropských zemích.

Přečtěte si: "Autostop: levná cesta s nejistým koncem" Zkusili jste někdy spolujízdu? Funguje to? Podělte se o zážitky s ostatními čtenáři v diskuzi.

Spolujízda v Česku

Na začátku 90. let se její první zprostředkovatelé objevili i v Česku, ale většinou zkrachovali. Znovuzrození spolujízdy přišlo až s rozmachem internetu. Ten umožňuje rychlou a přehlednou orientaci v nabídce.

V současné době v Česku funguje několik virtuálních internetových agentur spolujízdy a jedna na plný úvazek, Centrum pro spolujízdu. Největší poptávka je po cestování v pátek a v neděli, kdy pravidelně agentura zprostředkuje okolo patnácti cest. Centrála díky kontaktům s obdobnými německými organizacemi navíc zajistí spolujízdu také po celé Evropě.