Autostop: levná cesta s nejistým koncem

NĚKOLIK RAD, co dělat, když hrozí nebezpečí...

Odrazovat zastánce autostopu nemá asi smysl. "Je to jako upozorňovat horolezce, že by mohli spadnout ze skály," říká nadšený stopař Dušan Janovský ze Slaného, který má na internetu vlastní webovou stránku o autostopu. Proto alespoň několik rad, jak předcházet sexuálnímu obtěžování či znásilnění:



Když nastupujete do auta...

1. Zjistěte si, jak se otevírají dveře.

2. Pásy si připněte, jedině když je má i řidič. Zkuste si je také rozepnout, kdybyste museli utíkat.

3. Věci si dejte raději na zadní sedadlo než do kufru. Máte-li bundu, položte si ji přes nohy.

4. Nehlaste přesně, kam jedete. Pokud bude řidič vypadat "divně", můžete snáze změnit plán a vystoupit třeba u nejbližší pumpy.

5. Můžete sehrát malé herecké etudy: mobilním telefonem někomu zavolejte, že už jste na cestě. Mezi řečí popište, že vás veze pán ve žluté škodovce a že dorazíte za půl hodiny. Těšíte se, že na vás přátelé budou čekat. Užitečné je i zamávat na protijedoucí auto. Řidiči řekněte, že v něm byl kamarád. Uvědomí si, že stopařka byla viděna v jeho autě.

6. Vyptávejte se na jeho zaměstnání, rodinu, děti. Nebude tak anonymní.



Když jde do tuhého...

7. Pokuste se převrátit jeho nátlak v žert. Dejte mu možnost čestného ústupu.

8. Velmi jasně dejte najevo, že s vámi nemůže počítat. Někteří muži totiž chápou nepříliš důrazné odmítání jako sbližovací rituál.

9. Pokuste se mu sebrat nějakou osobní věc, třeba doklady, a pohrozte mu, že to dáte policii.

10. Vystupte, kdykoli to půjde (křižovatka, zácpa, závory...)

11. Zabírá úder do rozkroku (v autě to jde ovšem špatně).

12. Mějte po ruce obranný sprej. Pozor! Po jeho použití musíte okamžitě z auta, abyste neparalyzovali sami sebe.

13. Pokud se chcete aktivně bránit, jednejte drsně. Velký význam má první rána - útočníka to často odradí. Někdy totiž ani nepočítá s velkým odporem. Nejméně zabírají pláč a prosby o slitování.

Když už není úniku...

14. Zkuste útočníkovi navrhnout, že ho uspokojíte rukou. Mohl by na to přistoupit.

15. Pokuste si zapamatovat každý detail, abyste dali dohromady popis pachatele a jeho vozu. Stůj co stůj si všimněte poznávací značky.

16. Škrábejte! Pro policii budou cenné částečky kůže a vlasů, které vám uváznou za nehty.

17. S intimní hygienou počkejte až po ošetření lékařem a oznámením na policii. Umytím se zničí důležité stopy.