Rady a tipy na půjčení auta v cizině. Dovolená na vlastní pěst, 4. díl

Laciné Španělsko či USA, drahá Skandinávie

Půjčovné za jedno a to samé auto ve stejném období roku se dramaticky liší podle zemí. Roli hrají rozdílné ceny aut a pojistek a z toho vyplývající amortizace, náklady na pracovní sílu, rozdílný předpoklad ujetých kilometrů, konkurence na trhu a mnoho dalších faktorů.

Klidně na vlastní pěst, ale vždy s pojištěním Nezapomeňte se před cestou pojistit. Snadné a levné sjednání pojistky na pár kliků najdete na FINmarket.cz

Velmi laciné bývá půjčovné ve Španělsku a Portugalsku, především v přímořských oblastech a ze všeho nejvíc na ostrovech (Mallorca, Kanárské ostrovy, Madeira). Ceny jsou někdy až směšné, na Kanárských ostrovech za týdenní výpůjčku menšího auta zaplatíte klidně jen kolem 70 eur. Vypůjčení auta neudělá žádnou velkou díru do rozpočtu ani například v Řecku, na Kypru, ve Spojeném království, v Irsku či Bulharsku.

Mimo Evropu jsou příznivé ceny v USA, Jihoafrické republice (v obou zemích navíc zvýrazněné levnými pohonnými hmotami) nebo v Austrálii.

I několikanásobně víc, než v uvedených levných destinacích vydáte za půjčení auta například ve Skandinávii: týden v letní sezoně vychází běžně na 400 eur i více. Poměrně vysoké sumy si autopůjčovny účtují také ve Francii, Itálii či v Německu. A existují samozřejmě i země, kde půjčení auta je pouze zoufalou alternativou kvůli vysokému půjčovnému na jedné straně a naopak dobré kvalitě a příznivé ceně hromadné dopravy na straně druhé, to je příklad Turecka či Nizozemska.

Dobrá rezervace je základ

Autopůjčovny Zprostředkovatelé půjčených aut (výběr)

www.holidayautos.co.uk

www.auto-europe.co.uk

www.economycarrentals.com

www.rentalcars.com Globální půjčovny automobilů (výběr)

Avis – www.avis.com

Budget – www.budget.com

Europcar – www.europcar.com

Hertz – www.hertz.com



Pokud chcete ušetřit, zařiďte si vypůjčení auta předem přes internet, vyjde to levněji než na místě. Můžete jít rovnou na webové stránky velkých společností nebo zkusit některou z desítek zprostředkovatelských firem. Druhá varianta bývá většinou (ne pokaždé) o něco lacinější, vždy se však samozřejmě vyplatí porovnat vícero nabídek, cenové rozdíly se běžně pohybují v násobcích nejnižší nabídky. Výběr velkých autopůjčoven a brokerů přinášíme v rámečku. Vždy budete potřebovat platební kartu umožňující mezinárodní platby a většinou také základní znalost angličtiny.

Platba hned, záloha, nebo jen rezervace?

U nejlacinějších nabídek musíte počítat s tím, že peníze vám strhnou z platební karty neprodleně po dokončení rezervace v plné výši, případně se vám odečte nevratná záloha v řádu 10–20 % půjčovného. Riziko ztráty peněz v případě, že byste museli změnit cestovní plány, můžete eliminovat, když si za malý peníz přikoupíte pojištění storna. Naopak velké globální půjčovny typu Hertz a dalších si vás většinou "zkásnou" prostřednictvím platební karty až na místě u přepážky.

Pojištění

Pojištění půjčeného auta je zpravidla nejsložitější položkou a pokud byste si ve smlouvě měli předem pořádně nastudovat jen jediný odstavec, tak je to tento. V základu všech pojistek je obdoba českého pojištění zákonné zodpovědnosti za škody na cizím majetku. Jinak se to ale má s ručením ve chvíli, kdy dojde ke škodě na vámi vypůjčeném autě, případně když auto někdo neznámý ukradne. Pokud si nepřikoupíte dodatečné pojištění, což ovšem nebude zanedbatelná položka, tak v případě nehody či krádeže za vámi půjde vysoká spoluúčast, která je zhruba odvislá od hodnoty automobilu. Typicky se jedná o částky v rozmezí od 500 eur u malých aut až po 1 500 eur u nejdražších modelů.

I v případě pořízení dodatečné pojistky zpravidla existují výjimky, které zaplatíte vy: přečtěte si důkladně titěrný tisk někde pod čarou či v poznámce. Ani nejlepší pojistky často nehradí škody na pneumatikách či podvozku. Úplně všechno samozřejmě zaplatíte ve chvíli, když způsobíte nehodu pod vlivem alkoholu nad povolený limit či pod vlivem drog, případně pokud jiným hrubým způsobem porušíte podmínky kontraktu.

Přepážka firmy Europcar na letišti v Mnichově

Zůstatek na kartě

Částku odpovídající vaší zodpovědnosti za škodu autopůjčovna aktivuje jako depozit na vaší platební kartě po dobu výpůjčky právě pro případ nehody či krádeže. Obvykle to musí být ta samá platební karta, s níž jste předem rezervaci provedli, a hlavně musí být na příslušném účtu dostatek peněz. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem, mějte složeno nejméně 25 000 korun. Pokud je zůstatek na kartě menší než požadovaná spoluúčast, nebudete mít nejspíš jinou možnost než na místě dokoupit plné pojištění, které sníží vaši zodpovědnost za škodu na nižší částku, a to může stát klidně víc než polovinu základního půjčovného.

Omezení provozu

Pokud plánujete větší cestu, pročtěte si případná omezení týkající se překročení hranic. Většina autopůjčoven v Evropě povoluje provoz půjčeného auta v rámci EU, někdy je to ovšem omezeno jen na západoevropské země. Pokud si tedy půjčíte auto například v Itálii či Řecku, nepočítejte s legálním výletem přes hranice třeba do Bulharska či Chorvatska.

Tip na dovolenou Cestování na vlastní pěst není nic pro Vás? Vyberte si tedy z nabídky cestovních kanceláří na Dovolena.iDNES.cz

Striktní politiku uplatňují půjčovny na Kypru: prakticky ve všech případech auto půjčené v jižní části nesmí jezdit do severní, okupované části ostrova. Podobné je to v Izraeli ve vztahu k Západnímu břehu Jordánu apod.

Pokud se rozhodnete takovou část smlouvy porušit a hranici překročit, tak s celníky či policií nejspíš potíže mít nebudete. Pokud by se vám ale v "zakázaném" zahraničí s autem něco stalo, půjdou veškeré náklady za vámi. Je to tedy na zvážení rizika a zodpovědnosti.

Autopůjčovna firmy Hertz v americkém Michiganu

Autopůjčovny také běžně omezují provoz na komunikace s pevným povrchem a nedovolují jezdit po "pistách", což se samozřejmě netýká offroadů. Důležité je to hlavně mimo Evropu, třeba v Maroku nebo Jihoafrické republice, kde do řady zajímavých oblastí vedou jen prašné cesty. V praxi se toto nařízení sotva dá kontrolovat a opět se jedná o nepravděpodobný případ nehody či jiného poškození. Pokud auto poničíte mimo silnici, tak celou škodu také zaplatíte, a to při jakékoli pojistce.

Otvírací doba

Může se stát, že kvůli navazující dopravě budete potřebovat auto vypůjčit či vrátit mimo běžnou otvírací dobu, například v noci či brzy ráno. I to může stát peníze navíc: ve smlouvě hledejte výraz "out of hours charge". Při vrácení auta často záleží na tom, zda je parkoviště přímo na letišti, nebo někde o kus dál, případně půjčujete-li si auto v nějaké jiné lokalitě. Řada autopůjčoven mívá k dispozici kdykoli přístupný kastlík, do kterého před odletem prostě hodíte klíčky, případně ještě kopii smlouvy, to v době, kdy je přepážka zavřená. Pokud je však parkoviště někde v polích, bude pro vás v noci muset někdo přijet a za to obvykle zaplatíte.

Pobočka autopůjčovny Sixt v Berlíně

Pohonné hmoty

Nejběžnější "fuel policy", tedy nakládání s pohonnými hmotami, je full-to-full. Dostanete auto s plnou nádrž a v tomto stavu byste ho také měli vrátit. Pokud to neuděláte, autopůjčovna vám z depozitu na kartě strhne částku za chybějící benzin plus administrativní poplatek. Nezapomeňte se tedy před vrácením zastavit u pumpy a pro jistotu si uschovat účet od tankování.

Jindy vám na přepážce mohou sdělit, kolik je v nádrži (polovina, čtvrtina, osmina), poznačí vám to do smlouvy a předpokládá se, že auto vrátíte se zhruba stejnou hladinou pohonných hmot. Než vyjedete, každopádně si zkontrolujte palivoměr. A pokud by hladina nesouhlasila s udaným množstvím, neváhejte se vrátit s reklamací.

Extrémem je politika "full to empty", poměrně běžná ve frekventovaném Španělsku či v Bulharsku. Auto obdržíte s plnou nádrží a můžete ho vrátit s minimem benzinu. Sice bez sankce, ale každopádně na tom proděláte: při vyzvednutí auta totiž musíte ihned zaplatit plnou nádrž, což je v podání půjčovny částka, která obvykle vysoce přesahuje součin maximální kapacity nádrže a aktuální ceny benzinu. Neprojetý benzin se nerefunduje a protože ne každý má nervy na to, jet poslední desítky kilometrů tzv. "na výpary", tak většinou v nádrži stejně něco necháte. Tímto způsobem si některé autopůjčovny kompenzují podezřele nízké základní půjčovné.

Půjčení auta jezdícího na naftu bývá o něco dražší než stejná kategorie poháněná benzinem, přesto se to může vyplatit. Zejména v zemích, kde je diesel výrazně lacinější. Hlavně při delších výpůjčkách proto věnujte základní pozornost i cenám pohonných hmot v dané oblasti. A pokud se pohybujete v okolí státní hranice, můžete dost ušetřit natankováním "za čárou". Třeba v první španělské vesnici, když výletujete na portugalském Algarve.

Na letišti v San Francisku Shuttle bus autopůjčoven Alamo a National na letišti v Detroitu

Pokuty a mýtné

Pokuty, mýtné a podobné poplatky platí vždy vypůjčitel. Problém může být v tom, že překročení předpisů si někdy v dobré víře nemusíte být vědomi. Když vás zastaví policie nebo pokud dostanete ticket za špatné parkování, tak není co řešit: zaplaťte na místě, je to jednodušší i levnější. Může se ovšem stát, že vás zaměří radar kvůli vysoké rychlosti (kdekoli), omylem vjedete do zakázané zóny či použijete vyhrazený pruh pro městskou dopravu a vyfotografuje vás kamera (Spojené království) nebo projedete bez zaplacení elektronickým mýtným (Skandinávie).

V případě nevědomého přestupku zašle příslušný úřad (policie, město, správce mýta) fotografii s popisem přestupku a výměrem pokuty majiteli, tedy autopůjčovně, a ta příslušnou částku zvýšenou o tučný administrativní poplatek vymůže od vás. Jednoduše vám strhne peníze prostřednictvím platební karty z účtu. To ovšem může trvat měsíce a vy se pak nebudete stačit divit, když vám třeba v listopadu odejde z účtu mnoho tisíc za nějakou "maličkost", kterou jste provedli v létě na druhém konci světa a ani o tom nevíte. Také tyto nepříjemné detaily jsou samozřejmě popsány ve výpůjční smlouvě.

Parkoviště s automobily k vypůjčení na letišti ve Florencii

Další běžná omezení

V Evropě jsou součástí smlouvy většinou neomezené kilometry nebo je maximální ujetá vzdálenost velmi vysoká, stavem tachometru se tedy trápit nemusíte. Ani za vyzvednutí auta na letišti se vesměs příplatek nevyžaduje, byť existují výjimky (Izrael).

Půjčovné naopak bývá vyšší pokud je řidič příliš mladý (obvykle do 25 let) či pokud naopak stanovený věk překročil (obvykle 70 let).

V některých zemích jsou v zimním období povinné zimní pneumatiky pro případ, že byste se vydali do hor (Itálie, Švýcarsko): zimní gumy si tak musíte "předplatit" nebo vezmete riziko nepravděpodobné silniční kontroly na sebe. Auto můžete sice vrátit dříve, ale alikvotní část peněz zpět nedostanete, při překročení výpůjční doby však samozřejmě zaplatíte. Pokud cestujete s dítětem, zvažte dětskou sedačku, která je skoro všude na světě povinná, i to ovšem bude v půjčovně něco stát. Na dlouhých cestách se možná budete chtít vystřídat u volantu, víc než jeden šofér bývá také půjčovnou zpoplatněný.