Pro milovníky severu: přednáška Heyerdahla ml. i Autobus sebevrahů

Přednáška slavného cestovatele Thora Heyerdahla ml.

Kdo kdysi hltal dobrodružné knihy jako Ve znamení Kon-Tiki, Aku-aku nebo Výpravy Ra, neměl by si nechat ujít přednášky Thora Heyerdahla mladšího. Nejstarší syn norského etnografa a mořeplavce přijede do Česka jako hlavní host XX. ročníku festivalu Neznámá Země ve Zlíně.



Vyprávění Thora Heyerdahla ml., který stál v pozadí proslulých expedic svého otce, si budete moci poslechnout na přednášce In The Wake Of My Father (Ve stopách mého otce). Uskuteční se 17. dubna od 18 hodin v kině Aero v Praze a 19. dubna od 18 hodin v centru Alternativa ve Zlíně.

Norský mořeplavec a dobrodruh Thor Heyerdahl zdolával rozbouřená moře na primitivních plavidlech a zkoumal tak způsoby komunikace starých civilizací. O jeho výpravách se dodnes píšou knihy a točí filmy. Jeho nejstarší syn po něm nezdědil jen jméno a podobu, ale také dobrodružnou povahu a touhu poznávat. Jako patnáctiletý se zúčastnil expedice Aku Aku na Velikonoční ostrov a podílel se na vykopávkách a objevech, které ostrov proslavily po celém světě.

„Jako velký znalec moří a oceánů byl konzultantem expedic Ra i Ra 2, kdy se Thoru Heyerdahlovi a jeho týmu podařilo zdolat Atlantik na plavidle vyrobeném z papyru,“ uvedl dokumentarista, zakladatel webu cestovatelů a pořadatel festivalu Neznámá Země Petr Horký.

Plakát filmu Autobus sebevrahů

Autobus sebevrahů a Severské čtvrtky

Finská komedie Autobus sebevrahů se promítá 14. dubna od 19 hodin v rámci projektu Severské filmové čtvrtky, na nichž se podílí Skandinávský dům ve spolupráci s kinem Evald.

Autobus sebevrahů představuje road movie podle románu finského spisovatele Arta Paasilinny. „Chmury, truchlivost a bezedná apatie jsou největší nepřátelé Finů. Smutek svírá Finy tak pevně, že mnozí jedinou spásu před depresí spatřují ve smrti. Černá mysl je hrozivější nepřítel než Sovětský svaz,“ píše v jednom ze svých nejslavnějších románů Arto Paasilinna. V něm vypráví příběh necelé dvacítky postav, kterou různé životní osudy doženou až ke skupinové sebevraždě. Na své cestě Evropou však postupně zjišťují, že se jim vlastně tolik umřít nechce a že život není tak tragický, jak se zdá.

Dva z Paasilinnových románů úspěšně zfilmoval Ere Kokkonen, který stojí například za kultovní sérií Uuno Turhapuro. Zejména Autobus sebevrahů vyniká hvězdným hereckým obsazením. „Navzdory chmurnému námětu je snímek překvapivě optimistický a plný radosti ze života,“ shrnuje Michal Švec ze Skandinávského domu.