Auto z půjčovny pomůže i k neotřelým pohledům

Řecké pobřeží je cenově lákavější

Například téměř všechna zajímavá zákoutí Mallorky, která patří v létě mezi velmi vyhledávané cíle českých turistů, se dají s pomocí auta poznat například za tři dni.Půjčení automobilu v zahraničí však kromě příjemného cestování přináší i několik obtíží či se musí splnit některé podmínky.V USA například půjčují auta jenom držitelům kreditních karet, v některých zemích musí mít řidič více než 21 let, v dalších požadují mezinárodní řidičský průkaz.Samostatnou kapitolou jsou země, kde se jezdí vlevo. Podle těch, kteří si přesto automobil v těchto státech půjčili, nejde o žádný velký problém, ale opatrnost především v prvních dnech a především na kruhových objezdech je určitě na místě.Často až na hranici dobrodružství je zase jízda v na mnoha místech Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Obvyklá pravidla se zde respektují daleko méně, daleko více se však riskuje, alespoň z pohledu Středoevropana. Naprostou samozřejmostí je zde i neustálé troubení.Do prekérní situace se dostává cizinec, když má v Orientu dopravní nehodu. Především pokud srazí člověka, musí zachovat i v tropickém vedru chladnou hlavu. Domorodci často v těchto případech vyhrožují a žádají velkou finanční kompenzaci. Pokud je to možné, chce to ihned přivolat policii (ta se však často postaví na stranu místních obyvatel) či informovat zastupitelský úřad. Pokud to možné není, tak se musí vyjednávat a často i platit. Nějakou hotovost je dobré mít po ruce.Jednou ze zásadních věcí při půjčování auta je vlastnictví mapy oblastí po nichž chceme jezdit. Mapa je vždy neocenitelný pomocník.Ale nejenom v dalekých zemích čekají na našince překvapení. Na silnicích je jich dost i po civilizované Evropě. V každém státě jsou jiné zvyklosti. Proto opakovaná rada - více opatrnosti nikdy nezaškodí, protože vyhnout se komplikacím v cizině je důležité.Také výběr automobilu má svůj význam. Na Turecké riviéře, kde sluníčko v létě praží ke čtyřiceti stupňům, je lepší vůz s klimatizací a určitě ne otevřený jeep či kabriolet. Do hor Kréty je zase lepší mít terenní vozidlo. Každá oblast chce něco jiného.Ať už se ale rozhodnete jakkoli, půjčení auta určitě nejsou vyhozené peníze. Vidět více, rychleji a pohodlněji za nějakou útratu stojí