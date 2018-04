Autem z Jadranu domů: kde vás čekají objížďky a kde skvělé jídlo

Autem do Chorvatska 1) Detailní návod na 1 300 km cesty, upozornění na levný benzin i drahé ubytování ČTĚTE ZDE. 2) Co je dobré vědět před cestou na Jadran, sedm cenných tipů

Asi 20 km před Záhřebem, o půl druhé, dorážíme na benzinku Petrol s krásným motelem. Bohužel je zavřený! Zkoušíme hledat ubytování v Záhřebu. U sportovní arény objevujeme Hotel I, pohrobek socialistické éry. Úsměv nás přejde při zjištění, že dvoulůžkový pokoj stojí 108 eur (2 640 Kč).

Nemáme chuť dál hledat a tak nakonec sázíme na jistotu známého motelu Plitvice přímo u dálnice směrem zpátky na Split.

Cesta na Jadran a zpět – infografika Stáhněte si návod cesty do Chorvatska včetně tipů na levné benzinky a jídlo a také s výstrahami na dopravní omezení.

Ve 2:44 tam kotvíme. Socialistický skanzen ze sedmdesátých let nabízí ošumělý dvoulůžkový pokoj bez klimatizace za 492 kun (1 613 Kč). Je zde i autokemp, kde za osobu účtují 50 kun (164 Kč), děti do sedmi let zdarma, 20 kun (65 Kč) za auto, 25 (82 Kč) za stan a 45 (147 Kč) za karavan.

V jedenáct dopoledne vyrážíme směr Slavonski Brod, protože potřebujeme ověřit stav silnice přes Maďarsko, který byl loni katastrofální. Hned po 10 km narážíme na zúžení do jednoho pruhu, opravuje se tady most. Směr na Brod se odpojuje, my odbočujeme na Goričan a Budapešť. Na konci obchvatu Záhřebu, po nějakých 50 km jízdy, teprve bereme kartičku na mýtné.

Dálnici opouštíme po další stovce kilometrů na odbočce na Čakovec (mýto 29 kun), na ukazateli je i slovinská Lendava, náš příští cíl. Projíždíme přes Čakovec, jede se pořád rovně přes několik kruhových objezdů, šipka na Lendavu se střídá s Mursko Srediště. To je hranice a poslední chorvatská benzinka s benzinem za 9,74 a naftou za 9,02 kuny.

Slovinsko

Kousek za hranicí ve Slovinsku narážíme na čerpačku s názvem Nafta, kde skutečnou naftu mají za 1,217 eura, benzin za 1,295. Abychom se vyhnuli dálnici, musíme přes Lendavu a Dolga Vas, v podstatě jedeme pořád po hlavní. A najednou je tady bývalý hraniční přechod Rédics a jsme na maďarské straně.

Maďarsko

Skvělé jídlo v Maďarsku V Maďarsku se vaří výborně a levně. V restauraci Szarvas Csárda jsme si dali vynikající gulášovou polévku za 41 korun, zvěřinový perkelt s domácími knedlíky za 140 Kč a za 150 Kč kuřecí steak s česnekovou omáčkou a hranolky. Porce byly tak velké, že se nedaly sníst. Vše chutnalo výtečně. Platit lze kartou, jídelní lístek je také ve slovenštině a domluvíte se i německy.

Konečně směrovka na Rédics, Köszeg, Körmend, Szombathély a Rajku, jsme na silnici číslo 86. Na první benzince MOL v Rédicsi mají benzin za 379,9 forintu za litr (35 Kč), a naftu za 356,9 forintu (32,90 Kč).

Čtyři kilometry kryje nový asfaltový koberec, provoz je téměř nulový. Po chvilce opět straší značka Práce na silnici. Omezení na 40 km/h a zákaz předjíždění nikoho nevzrušují. Vydrží to osm kilometrů, asfalt je najednou v českém stylu, vypadá to, jako by na opravu došly peníze.

Čtyři kilometry před Körmendem objevujeme na křižovatce hlavních silnic 86 a 76 malebnou restauraci Szarvas Csárda, kde mají slušné ceny. Jídelní lístek zdobí slovenština. Zastávku doporučujeme.

Vyzkoušená hospoda Szarvas Csárda, vpravo zvěřinový perkelt s domácími knedlíky

Město Szombathély má obchvat, na začátku města odbočíte doprava a přes spoustu kruhových objezdů je celé objedete. Že jedete dobře, poznáte, když míjíte nákupní zónu s Ikeou a benzinkou Shell (benzin 367,9 forintu, nafta 384,9).

Odsud můžete přes Köszeg do Rakouska, tam jsme se vydali i my.

Pokud nemáte rakouskou dálniční známku, pokračujte po E65 na Csornou (silnice č. 86), Mosonmagyarórvár a Rajku, kde vjedete na Slovensko. Budete proto zřejmě potřebovat slovenskou dálniční známku (týdenní 7 eur,měsíční 14 eur).

Kolik stála cesta do Chorvatska

I přes Maďarsko se dá projet po dálnici M7, od hraničního přechodu s Chorvatskem Goričan/Letenye přes Nagykaniszu kolem Balatonu k Budapešti. Té se vyhnete západním obchvatem, spojujícím s dálnicí M1 směr Györ, a také Bratislava nebo Vídeň.

Právě na obchvatu Budapešti můžete čekat zácpy a kolony, loni jsme tu v sobotu odpoledne čekali při jízdě opačným směrem čtyři hodiny.

Tip na dovolenou Rádi byste strávili letošní léto v Chorvatsku, ale přesně nevíte kde? Vybírejte z pestré nabídky zájezdů na dovolená.iDNES.cz.

Pokud využijete udržované a rychlé maďarské autostrády, musíte si také pořídit "matricu", dálniční kupon. Čtyřdenní je za 1 650 forintů (152 Kč), 10denní za 2 750 (254 Kč) nebo měsíční za 4 500 forintů (415 Kč). Na benzince nahlásíte poznávací značku auta, ta je zanesena do počítače, a to je vše. Nic se nikam nelepí, kontrola probíhá pomocí kamerového systému.

Rakousko a Česko

Ale zpátky do Köszegu, kde jsme překročili maďarsko-rakouské hranice, po pár desítkách kilometrů najeli na dálnici A2 a přes Vídeň, Mikulov a Brno dojeli zpět do Prahy. Jediný možný zádrhel vás může potkat ve Vídni, kde je "chyták" v podobě značení na Prahu a CZ. To vás totiž vyvede směrem na Stockerau, Hollabrun a Znojmo, kde pak pokračujete na Jihlavu a po dálnici D1. Naše trasa je však zcela jistě rychlejší.