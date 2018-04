Autem po Balkáně

Bulharsko, Rumunsko a země bývalé Jugoslávie z v nichž se právě neválčí jsou oblíbeným cílem tisíců turistů. Bohužel; Léta socialistické vlády příliš nepřála budování silnic, železnic a dalších komunikací, nehledě na takové vymoženosti, jako jsou motely, ubytovny a další služby pro turisty. Výsledkem je, že milovníci krás rumunských hor či jaderského pobřeží se vypravují do těchto končin mnohdy po vlastní ose a často narážejí na různé problémy s opravou auta či průjezdem.Jedna z prvních a nejčastějších věcí, která motoristu může na nepříliš kvalitních silnicích potkat, je proražená či protržená pneumatika. Stejným problémem trpí často místní řidiči, proto takřka v každé vesnici lze najít opraváře, který za drobný peníz či krabičku cigaret pneumatiku spraví. Obyčejně se skrývá za nápisy jako "vulkanizer" či "vulkanizator". Nedivte se způsobu opravy, ale na výsledek je ve většině případů spolehnutí. Se složitějšími opravami moderních vozů je to horší. Třeba renaulty nebudou mít problémy ve Slovinsku, kde se až donedávna montovaly. Tady je hustota servisů a kvalita práce srovnatelná se západním standardem (a cenami). Vozy značky Volkswagen se těší nebývalé popularitě v celé bývalé Jugoslávii, kde lze najít hodně servisů. Majitelé ostatních značek musí potom být velmi opatrní. Značkové servisy, pokud jsou v zemi přítomny, lze najít většinou jen v hlavních městech. Dalším problémem je zabezpečení vozu. Pro zloděje není vůbec problém s ukradeným autem zmizet během několika minut za hranicemi sousedního státu. Proto čím více viditelných zabezpečovacích zařízení, tím lépe. V oblibě jsou zejména německé značky jako Audi, Mercedes, BMW, pokládané na Balkáně spolu se širokou škálou terénních vozů za symbol vysokého postavení svého majitele. Lidovým vozem bývalé Jugoslávie je Volkswagen Golf starších typů, o něhož je mezi lidmi stále velký zájem. Nové české škodovky, přestože se montují i v bosenském Sarajevu, si příliš velkou oblibu nezískaly. S krádežemi vozů souvisí doklady o jejich majiteli. Například pro slovinské úřady je jedním z nejdůležitějších tzv. zelená karta o pojištění vozu v zahraničí. Kvůli častým krádežím se většinou policisté podrobně věnují studiu dokladů. Pokud cestujete služebním autem, je dobré si opatřit v cizím jazyce (nejlépe němčině) prohlášení zaměstnavatele o tom, že auto můžete používat. Takový doklad oceníte zejména při handrkování s maďarskou ostrahou hranic. Výbava vozidla může být nejen dalším kamenem sváru mezi vámi a místní policií ale především může pomoci překonat různé nečekané překážky. Rumunskou kontrolu třeba uchlácholíte až přítomností hasicího přístroje v autě. Protože Balkán je hornatou oblastí, v jarních a podzimních měsících můžete ocenit sněhové řetězy při nenadálých sněhových přeháňkách. Také se nelze plně spolehnout na mapy a příjemná asfaltka se může poznenáhlu změnit v blátivou polní cestu. Osobní zkušenosti místních lidí i vašich známých jsou neocenitelné. Pokud jste ošetřili vašeho plechového miláčka, stačí se už jen psychicky připravit na nepředloženosti, jako je stádo ovcí na dálnici (Bulharsko), dodržovat pravidlo přednosti chůze skotu při průjezdu vesnicemi (Rumunsko), nezastavovat na odlehlých místech a podivně vypadajícím stopařům u údajně porouchaného auta s místní poznávací značkou, očekávat umně skryté policisty s ručními radary na úsecích s omezenou rychlostí. Z míry by vás neměl vyvést ani náhle odbočující nákladní vůz v okamžiku, kdy ho chcete předjíždět. Omluvou mu je, že nemá zrcátka, a řidič vás nemůže spatřit, ani kdyby chtěl. Jste tedy připraveni? Tak šťastnou cestu.